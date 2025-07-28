Китай обиделся на действия Украины: требуют 'немедленно исправить ошибку'

Главное:
- Китай возмущен из-за санкций Украины против китайских компаний
- Украину призывают исправить ошибку
- В случае игнорирования КНР угрожает принять меры
В Китае возмущены из-за санкций, которые Украина ввела против китайских компаний. Пекин призывает Киев "исправить ошибку", угрожая принять соответствующие меры в случае игнорирования этих требований. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.
"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве или санкционированы Советом Безопасности ООН. Мы призываем украинскую сторону немедленно исправить свою ошибку и устранить негативное влияние", - подчеркнул он.видео дня
Го Цзякунь также подчеркнул, что правительство Китая будет продолжать "решительно защищать законные права и интересы своих компаний" на международной арене.
Санкции Украины и ЕС против России - новости по теме
Напомним, 27 июля Украина ввела новый пакет санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих российскую агрессию. Санкции коснутся десятков компаний и граждан из России, Китая, Ирана, ОАЭ и других стран, связанных с теневым флотом и поставками товаров двойного назначения в российский ВПК.
Ранее Европейский Союз утвердил один из самых жестких пакетов санкций против страны-агрессора России. В 18-й пакет вошли более сотни судов из так называемого теневого флота, снижение предельной цены на российскую нефть, а также ограничения для банков и компаний за пределами РФ, которые способствуют военным усилиям Москвы.
Как сообщал Главред, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев эмоционально высказал угрозы в адрес Украины, оскорбил Европу и призвал к самоизоляции России. В СНБО в ответ подчеркнули, что такие заявления свидетельствуют о страхе и потере контроля, а сама Россия неотвратимо движется к распаду.
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Об источнике: Министерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китайской Республики - центральный орган исполнительной власти Китая, ответственный за формирование и реализацию внешней политики страны, международные отношения, дипломатические связи и защиту национальных интересов за рубежом.
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