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Китай тайно поставляет РФ двигатели для дронов: Reuters узнал схему поставок

Виталий Кирсанов
24 июля 2025, 09:06
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Поставки из Китая позволили российскому производителю оружия IEMZ Kupol увеличить производство ударных дронов Garpiya-A1.
Китай тайно поставляет РФ двигатели для дронов
Китай тайно поставляет РФ двигатели для дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Кратко:

  • Двигатели из Китая поставляют РФ по видом "промышленных холодильных установок
  • РФ использует "китайские" дроны для атак на гражданские и военные цели в Украине

Китай тайно поставляет двигатели через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под маркой "промышленных холодильных установок", чтобы избежать западных санкций в случае обнаружения. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию трех европейских чиновников по вопросам безопасности и документы.

По их информации, такие поставки позволили российскому производителю оружия IEMZ Kupol увеличить производство ударных дронов Garpiya-A1, несмотря на санкции США и ЕС, которые были введены в октябре, чтобы нарушить цепь поставок компании.

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В частности внутренний документ Kupol свидетельствует о том, что компания подписала контракт с Министерством обороны России на производство более 6 тысяч Garpiya в этом году, по сравнению с 2000 единиц в 2024 году. В документе говорится о том, что до апреля было поставлено более 1500 беспилотников.

"Дроны дальнего радиуса действия используются для атак на гражданские и военные цели в глубине украинской территории, причем Россия использует около 500 таких дронов в месяц", - сообщило украинское военное разведывательное управление в заявлении для Reuters.

В то же время в заявлении для Reuters министерство иностранных дел Китая отметило, что не знает об экспорте деталей для Garpiya и контролирует продажу товаров двойного назначения за границу в соответствии с собственным законодательством и международными обязательствами.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН", - добавили в заявлении.

Китай инфографика
Инфографика: Главред

Политика Китая в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай выразил готовность усиливать стратегическую коммуникацию с Францией для содействия политическому решению "украинского кризиса". Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

Австралийский военный аналитик, отставной генерал Мик Райан отметил, что Китай имеет по меньшей мере три стратегические причины поддерживать длительный конфликт в Украине.

Во время встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, Ван И заявил, что Пекин "не может позволить себе поражения России в Украине".

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