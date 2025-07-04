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Китай сделал неожиданное заявление о войне: что скрывает Пекин

Руслан Иваненко
4 июля 2025, 00:48
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Министр иностранных дел Китая Ван И объяснил ЕС, почему Пекин не может допустить поражения России в Украине.
Китай, Ван И, Война
Китай отвергает обвинения в военной поддержке РФ и подчеркивает, что не является стороной конфликта в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Запад", Минобороны РФ

Вкратце:

  • Китай заявил, что не может допустить поражения России в Украине
  • Ван И отверг обвинения в материальной поддержке РФ

Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с новой главой дипломатии ЕС Каей Каллас заявил, что Пекин "не может позволить себе поражения России в Украине". Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает издание, такую позицию китайской стороны объясняют опасением, что Соединенные Штаты после поражения России сосредоточат свое внимание на Пекине.

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При этом МИД Китая продолжает настаивать, что страна "не является стороной" конфликта в Украине, а откровенность слов Ван И некоторых европейских дипломатов даже удивила.

Глава МИД КНР также отверг обвинения в оказании материальной поддержки России, заявив, что "конфликт давно бы закончился", если бы это было правдой.

По словам источников, некоторые представители ЕС расценили выступление Ван И как "урок реальной политики", частью которого стала демонстрация позиции Пекина, что Вашингтон вскоре "переключит все свое внимание на восток".

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая / Инфографика: Главред

Авторы South China Morning Post также отмечают:

"Одна из интерпретаций заявления Вана в Брюсселе заключается в том, что, хотя Китай не просил о войне, ее продолжение может соответствовать стратегическим потребностям Пекина, пока США будут оставаться вовлеченными в Украине".

Политика Китая в отношении войны РФ против Украины - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 июня украинские военные из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен китайского военного на Торецком направлении.

Ранее, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином выразил поддержку расширению китайских производств в России, сообщает The Moscow Times.

В то же время внутренние документы ФСБ, которые попали в руки журналистов The New York Times, свидетельствуют о недоверии российских спецслужб к Китаю. В отчете, который, вероятно, датируется началом 2024 года, КНР называют потенциальным врагом и вероятным претендентом на часть территории РФ. Шесть западных разведывательных агентств подтвердили подлинность документа.

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Об источнике: South China Morning Post

South China Morning Post - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.

Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. Сейчас издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров. Х 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.

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