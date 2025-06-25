Российские миллиарды на ПВО Украины: Умеров раскрыл, что получит Украина от Британии

Великобритания закупает для Украины 350 современных ракет за средства из прибыли замороженных российских активов.

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Министр обороны Умеров благодарит британских партнеров за поддержку и помощь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Вкратце:

Украина получит 350 ракет ПВО от Великобритании за средства из замороженных активов РФ

Программа ERA привлекла более 2 млрд фунтов для усиления украинской противовоздушной обороны

Великобритания в ближайшее время передаст Украине еще 5 зенитно-ракетных комплексов

Великобритания передаст Украине 350 современных ракет для зенитно-ракетных комплексов, специально разработанных с учетом потребностей нашей страны. Поставка ракет осуществляется за средства, полученные из замороженных российских активов. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров,

Это стало возможным благодаря программе ERA, которая позволила привлечь более 2 миллиардов фунтов стерлингов с доходов от процентов замороженных активов России. Рустем Умеров отметил важность такого механизма как справедливого способа, когда страна-агрессор должна нести ответственность за последствия войны.

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"Это важный механизм справедливости - когда страна-агрессор платит за последствия собственной войны", - отметил он.

Кроме того, в ближайшее время Украина получит еще пять таких зенитно-ракетных комплексов от британских партнеров.

Министр также выразил благодарность правительству Великобритании, Премьер-министру Киру Стармеру, министру обороны Джону Гили и всем партнерам за поддержку в усилении украинской противовоздушной обороны и защите жизни граждан.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что Украина может свободно использовать западное вооружение, в том числе и ракеты Taurus. Однако, как пишет The Guardian, решение о передаче этих ракет до сих пор не принято, а сам Мерц в последнее время избегает прямых ответов на вопросы о причинах промедления, вероятно из-за внутриполитического сопротивления в Германии.

Накануне очередного заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой стороны согласовали дальнейшие совместные шаги и обсудили усиление дипломатического давления на Россию.

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