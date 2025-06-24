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Секрет успеха "Сапсана": эксперт раскрыл, сколько ракет нужно для эффективных ударов

Руслан Иваненко
24 июня 2025, 21:42
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Военный эксперт Денис Попович объясняет, как количество ракет влияет на возможность поражения целей врага.
Сапсан
"Сапсан" открывает новые тактические возможности для поражения ключевых объектов / Коллаж: Главред, фото: Главред, wikipedia

Читайте в материале:

  • Какие цели под ударом "Сапсана"
  • Хватит ли ракет для успешных атак

Украинская ракета "Сапсан" позволит поражать все цели в зоне ее действия, включая важные военные и инфраструктурные объекты РФ. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, применение "Сапсана" даст возможность эффективно уничтожать как военные цели, так и объекты военно-промышленного комплекса врага.

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"Бить по этим объектам баллистическими ракетами было бы очень полезно. Это и уничтожение военных объектов, ВПК и нефтебаз. Одной баллистической ракеты достаточно на одну нефтебазу. Особенно если это будет кассетное снаряжение, и она сможет накрыть сразу большую площадь. И, безусловно, это логистика", - отметил Попович.

В то же время, как подчеркивает эксперт, эффективность будет зависеть от количества изготовленных ракет, ведь потребности могут быть значительными.

"Сколько Иран имел баллистических ракет - 2000 перед тем, как началась его воздушная перестрелка с Израилем. И то видим, что этого количества на Израиль не особо хватило. Потому что есть перехват систем ПВО и так далее", - пояснил он.

В некоторых регионах оборона РФ очень плотная, тогда как в других почти отсутствует, что создает возможности для успешного применения украинских ракет. Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что чем больше таких ракет будет иметь Украина, тем эффективнее она сможет поражать цели в зоне их действия.

По его словам, российские системы ПВО расположены очагами: в некоторых местах они сконцентрированы, в других - слабее или вообще отсутствуют, что дает надежду на поражение целей, которые находятся в пределах досягаемости.

Сапсан, Гром-2, Гром
Сапсан / Инфографика Главред

Кроме того, Попович напомнил, что по опыту использования западных ракет ATACMS российская система ПВО не всегда эффективно справляется с их перехватом, что также добавляет оптимизма относительно потенциала украинских ракет.

Украинская баллистика - новости по теме

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина начала массовое производство собственной баллистической ракеты "Сапсан".

Кроме того, Украина успешно разработала и запустила в производство баллистическую ракету "Сапсан". Военный аналитик Андрей Крамаров в эфире КИЕВ24 выразил убеждение, что российские оккупанты не смогут сбить новую воздушную цель.

Недавно военный аналитик Валерий Рябых отметил, что уничтожение трех единиц комплекса "Искандер" свидетельствует о наличии у ВСУ мощных средств поражения. По его словам, новая баллистика Украины уже проходит боевое испытание.

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Кто такой Денис Попович?

Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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война в Украине новости Украины ракета "Сапсан"
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