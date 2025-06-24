"Вытащил из-под завалов": школьник героически спас друга после удара по лицею на Одещине

16-летний Марк не растерялся, а сразу бросился спасать своего друга, который после атаки оккупантов по учебному заведению оказался под завалами.

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Школьник героически спас друга после удара по лицею в Одесской области/ коллаж: Главред, фото: Одесская ОГА

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16-летний школьник спас своего друга после удара по лицею в Белгород-Днестровском

Марк не растерялся, а сразу бросился к Максиму и вытащил его из-под завалов

Российские оккупанты в понедельник, 23 июня, около 15:00 нанесли баллистический удар по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. В результате атаки погибли три человека - завуч и завхоз лицея, а также 60-летняя работница школьной столовой, которая впоследствии скончалась в больнице. Пострадали 14 человек.

После атаки 16-летний школьник Марк спас своего друга, который был под завалами. Об этом рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он посетил пострадавших в больнице.

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"В больнице посетил пострадавших от российской ракетной атаки ребят - Максима и Марка, а также директора лицея. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь, их состояние - стабильное", - отметил глава ОВА.

Кипер рассказал, что Марк не растерялся и вытащил Максима из-под завалов, спасая ему жизнь.

"Не могу не вспомнить о поступке 16-летнего Марка. После удара он бросился спасать своего друга Максима и буквально вытащил его из-под завалов. Парень не растерялся, не испугался - просто действовал. Поблагодарил Марка за его смелость. Это настоящий герой - тихий, юный, но несокрушимый", - сообщил глава облгосадминистрации.

Также Кипер отметил, что они с директором лицея госпожой Инной обсудили будущее заведения, в котором учились более тысячи детей.

"Их дом знаний разрушен. Но образование не останавливается. Обучение с 1 сентября организуют в трех других школах. Все учителя и технические работники сохранят работу. После разбора завалов будет экспертиза - она и решит, возможно ли восстановить здание или придется строить новое. Ясно одно: мы не оставим наших детей без образования", - добавил Кипер.

Удар РФ по Белгород-Днестровскому 23 июня - что известно

Как сообщал Главред, российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистикой. Враг ударил ракетой по лицею в Белгород-Днестровском. В результате атаки были погибшие и много раненых.

На момент ракетного удара детей в лицее не было, ведь сейчас продолжаются летние каникулы. Однако в помещении были работники заведения. Погибли три человека - это были работники учебного заведения. 14 человек пострадали, среди них есть дети.

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Кто такой Олег Кипер Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

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