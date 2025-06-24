Часть областей - с дождями, часть - с +31: где в Украине резко изменится погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в среду, 25 июня
- Где будут дожди с грозами
- Где будет температура воздуха +31 градус
Погода в Украине в среду, 25 июня, отметится колебаниями температуры воздуха в умеренных пределах. Самая высокая температура воздуха ожидается на юге, востоке, на Закарпатье - там столбики термометров будут показывать +30 и чуть выше.
Однако во всех остальных регионах сильной жары не ожидается. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"25-го июня в Украине температура воздуха составит +22...+25 градусов, на севере местами +20...+22 градуса, в южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области +26...+31 градус", - отметила она.
В то же время синоптик предупредила, что ветер в среду будет порывистым, северо-западные и западные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Умеренный ветер будет только на юге.
"Дожди, местами с грозами ожидаются в среду в северных областях, на Волыни и Ровенской области, в Харьковской, Луганской областях, в Полтавской, Черкасской областях. На остальной территории Украины без осадков", - сказала Диденко.
Погода в Киеве 25 июня
В Киеве 25 июня будет периодически идти дождь, также стоит быть готовыми к сильному западному ветру.
В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +22, +23 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударит +32 градуса - стало известно, на какие области Украины налетит жара. В Украине будут дожди с грозами. Во многих областях температура воздуха ожидается неоднородной, но в некоторых регионах ударит жара.
Также ранее сообщалось, что будут лить грозовые дожди с сильным ветром - стало известно, когда в Украину придет потепление. Погода в течение недели будет неустойчивой и достаточно свежей, говорит Наталья Птуха.
Напомним, влупит с 6-балльной мощностью - страну накрывает новая магнитная буря. Эта магнитная буря может серьезно повлиять на самочувствие человека.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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