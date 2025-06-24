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Часть областей - с дождями, часть - с +31: где в Украине резко изменится погода

Алёна Воронина
24 июня 2025, 14:05
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Погода в Украине изменится - в некоторых областях будут дожди с грозами, в некоторых ударит жара с температурой +31 градус.
Дождь, погода
Погода в Украине - где в Украине резко изменится погода/ фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в среду, 25 июня
  • Где будут дожди с грозами
  • Где будет температура воздуха +31 градус

Погода в Украине в среду, 25 июня, отметится колебаниями температуры воздуха в умеренных пределах. Самая высокая температура воздуха ожидается на юге, востоке, на Закарпатье - там столбики термометров будут показывать +30 и чуть выше.

Однако во всех остальных регионах сильной жары не ожидается. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"25-го июня в Украине температура воздуха составит +22...+25 градусов, на севере местами +20...+22 градуса, в южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области +26...+31 градус", - отметила она.

В то же время синоптик предупредила, что ветер в среду будет порывистым, северо-западные и западные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Умеренный ветер будет только на юге.

"Дожди, местами с грозами ожидаются в среду в северных областях, на Волыни и Ровенской области, в Харьковской, Луганской областях, в Полтавской, Черкасской областях. На остальной территории Украины без осадков", - сказала Диденко.

Погода в Украине 25 июня
Погода в Украине 25 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 25 июня

В Киеве 25 июня будет периодически идти дождь, также стоит быть готовыми к сильному западному ветру.

В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +22, +23 градусов.

Погода в Киеве не две недели
Погода в Киеве не две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит +32 градуса - стало известно, на какие области Украины налетит жара. В Украине будут дожди с грозами. Во многих областях температура воздуха ожидается неоднородной, но в некоторых регионах ударит жара.

Также ранее сообщалось, что будут лить грозовые дожди с сильным ветром - стало известно, когда в Украину придет потепление. Погода в течение недели будет неустойчивой и достаточно свежей, говорит Наталья Птуха.

Напомним, влупит с 6-балльной мощностью - страну накрывает новая магнитная буря. Эта магнитная буря может серьезно повлиять на самочувствие человека.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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