Где буква О: надо иметь "зрение орла", чтобы найти ее за 11 секунд

Заметить спрятанную букву смогут только люди с необычайной внимательностью.

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Где буква О/ jagranjosh

Оптические иллюзии - это явление, когда наши глаза передают в мозг информацию, которую тот интерпретирует ложно или видит то, чего на самом деле не существует. Они являются следствием особенностей восприятия визуальных образов.

Часто такие иллюзии создаются путем комбинации форм, цветов и объектов, размещаемых в определенном порядке. Благодаря этому возникает обман зрения - изображение может скрывать детали или создавать впечатление их наличия, хотя на самом деле их нет.

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Предлагаем вам проверить свои зрительные навыки, попробовав решить новую визуальную головоломку: найти букву "О" среди большого количества букв "Q", пишет jagranjosh.

Сложность задачи заключается в ограниченном времени: на решение дается всего 11 секунд. За такое короткое время не всем удается найти правильный ответ.

На картинке перед вами - сетка из букв, где на первый взгляд все символы кажутся одинаковыми. Однако среди букв "Q" спрятана одна "О", которую и нужно обнаружить.

Задача усложняется тем, что символы очень похожи между собой, и отличить их непросто.

Где буква О/ jagranjosh

Внимательность, внимание к деталям и быстрая реакция помогут вам увидеть правильный ответ. Он, кстати, приведен ниже - но не подглядывайте сразу.

Непросто будет отыскать букву О/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, чем отличаются две девушки - только гений головоломок найдет 3 отличия. Какой бы простой ни казалась эта загадка, она на самом деле намного сложнее. Разгадать ее смогут только самые внимательные люди.

Также мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, кто настоящий владелец кота - нужно ответить за 9 секунд. Такая загадка станет настоящим испытанием для вашей внимательности и наблюдательности.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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