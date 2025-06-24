Будут лить грозовые дожди с сильным ветром: когда в Украину придет потепление

Погода в течение недели будет неустойчивой и достаточно свежей, говорит Наталья Птуха.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Что узнаете, что узнаете:

Где температура воздуха повысится до +33 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Когда в Украину придет потепление

Погода в Украине в течение недели будет неустойчивой и свежей. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Меньше всего осадков будет в южных областях. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный. 24-25 июня в западных областях, 26 июня на Левобережье будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

видео дня

Температура воздуха повысится до 22-28 градусов тепла. Теплее всего будет на юге - 27-33 градуса тепла. В среду придет потепление даже на Закарпатье. Там также температура воздуха повысится до 33 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 24 июня / фото: meteoprog

Холоднее всего будет в северных, Волынской и Ровенской областях. Там температура воздуха повысится до 19-25 градусов тепла.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +7 градусов - когда в Украину придут дожди и сильный ветер. Появился прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.

Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды - стало известно, где будет свирепствовать непогода. В некоторых регионах Украины объявили желтый уровень опасности.

Напомним, магнитная буря ударила с новой силой - Украина под атакой "желтого" шторма. В течение 22-24 июня ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

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