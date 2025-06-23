В Украине резко меняется погода: где будут лить грозовые дожди

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 24 июня
- Где температура воздуха повысится до +32 градусов
- В каких областях будут дожди с грозами
Погода в Украине 24 июня будет местами прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
24-26 июня синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в южных, центральных, Харьковской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 24 июня будет неустойчивая погода. Во многих областях будут дожди с грозами. Прохладнее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, днем +20+22 градуса. В южных областях температура воздуха повысится до 27-32 градуса.
"Неустойчивая погода может влиять на артериальное давление, провоцировать головную боль, на сонливость у нас и так есть причины. Поэтому сейчас особенно внимательно к себе, к своему самочувствию, обратите внимание на профилактику здоровья, полечите зубы, потому что осенью или зимой не хочется часто куда-то ездить", - говорится в сообщении.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 24 июня
В Украине 24 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в большинстве центральных и северных областях. Ветер будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 10-15°, на западе, юго-западе страны до 18°; днем 23-28°, в южной части до 32°, в северной части 20-25°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +31
По данным meteoprog, 24 июня в Украине будет достаточно теплая погода. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +17...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +11...+20 градусов.
Погода 24 июня в Киеве
В Киеве 24 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь с грозами. Ветер в этот день будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +7 градусов - когда в Украину придут дожди и сильный ветер. Появился прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.
Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды - стало известно, где будет свирепствовать непогода. В некоторых регионах Украины объявили желтый уровень опасности.
Напомним, магнитная буря ударила с новой силой - Украина под атакой "желтого" шторма. В течение 22-24 июня ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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