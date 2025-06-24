Украина может производить 8 млн беспилотников в год, однако есть одно 'но' - Зеленский

Из-за одной большой проблемы Украина не может использовать на полную свой потенциал в изготовлении дронов и другой техники.

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Украина может производить 8 млн дронов в год, однако есть одно "но"/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Основные тезисы Зеленского:

Украина может производить 8 млн дронов разного типа в год

Однако наш ОПК не может использовать свой потенциал на полную из-за недостатка финансирования

Украинская оборонная промышленность может за год производить 8 миллионов дронов, однако на производство таких масштабов не хватает финансирования.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Форуме оборонных индустрий в Гааге.

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Он отметил, что потенциал оборонного производства нашего государства превышает 44 миллиарда долларов.

"Это почти 1000 военных средств от артиллерии до передовых средств дронов, передовых способов ведения войны, ракет", - отметил президент Украины.

Однако, по его словам, около 40% всего потенциала не имеет нужного финансирования, и это является большой проблемой.

"Например, мы можем производить около 8 млн дронов в год разного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество", - пояснил Зеленский.

Украинская баллистическая ракета "Сапсан" - что известно

Как ранее сообщал Главред, Украина запускает в серийное производство первую баллистическую ракету "Сапсан". Украинская баллистическая ракета быстрее ATACMS, рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Украинская баллистическая ракета "Сапсан"/ Инфографика: Главред

Также ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина массово производит баллистическую ракету "Сапсан". Украина уже применила на поле боя собственную баллистическую ракету, ударившую по российской военной цели на расстоянии 300 км.

Напомним, военный аналитик Андрей Крамаров рассказал, чем опасна для россиян новая украинская ракета "Сапсан". По словам военного аналитика, баллистическая ракета "Сапсан" должна была появиться на вооружении Украины еще в 2009 году.

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