'Мы строим мост': генсек НАТО уверенно намекнул на сюрприз для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте напомнил, что прошлогодний саммит в Вашингтоне определил курс Украины к членству в Альянсе.

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В декларации саммита НАТО будут "важные формулировки" по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, УНИАН

Ключевые тезисы Рютте:

Декларация саммита НАТО в Гааге будет содержать важные формулировки по Украине

Сейчас строится "мост" в НАТО для Украины

За весь год помощь Украине будет больше, чем в прошлом году

Итоговая декларация гаагского саммита будет содержать "важные формулировки" по Украине. Строится мост для вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсекретарь Альянса Марк Рютте во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге.

По словам Рютте, в декларации будет четко отражена позиция Альянса относительно необратимости евроатлантического курса Украины. Он напомнил, что прошлогодний саммит в Вашингтоне определил курс Украины к членству в НАТО, и сегодня этот путь активно развивается.

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"Мы решили, что есть необратимый путь для Украины в НАТО. Мы строим этот мост, пока мы говорим", - отметил Рютте.

Он также напомнил, что европейские и канадские члены Альянса уже пообещали выделить более 35 миллиардов евро на поддержку Украины. По его словам, эта сумма, вероятно, возрастет до конца года и превысит прошлогодние объемы.

"Конечно, я не могу ничего разглашать о декларации саммита, но мы можем с уверенностью предположить, что в декларации саммита будет важная речь об Украине и о поддержке Украины, в том числе и финансовой, в будущем", - добавил генсек НАТО.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Саммит НАТО в Гааге - новости по теме

Как сообщал Главред, администрация Дональда Трампа оказывает давление на союзников по НАТО, чтобы ограничить упоминания об Украине в финальном коммюнике саммита в Гааге. По данным Newsweek, Вашингтон стремится упомянуть лишь обороноспособность Украины, без четкого подтверждения поддержки.

Президент Владимир Зеленский примет участие в рабочем ужине лидеров стран НАТО 24 июня в Гааге, где ожидается также присутствие Дональда Трампа. Не исключена их личная встреча.

Кроме этого, Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО выгодно самому Альянсу, поскольку усилит его. В то же время президент признал, что сейчас членство Украины в НАТО невозможно.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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