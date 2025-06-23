Более мощная, чем ATACMS: Украина массово производит баллистическую ракету "Сапсан"

Украина уже применила на поле боя собственную баллистическую ракету, ударившую по российской военной цели на расстоянии 300 км.

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Украина запустила в массовое производство ракету "Сапсан" / Коллаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua

Что известно:

Украина запустила в массовое производство баллистическую ракету "Сапсан"

Ракета "Сапсан" уже была применена на поле боя

Украинская баллистическая ракета мощнее американской ATACMS

Украина начала массовое производство собственной баллистической ракеты "Сапсан". Эта ракета уже была испытана на поле боя и ударила по военной цели на расстоянии около 300 км. Об этом официально рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Times.

Только боевая часть ракеты "Сапсан" содержит 480 кг взрывчатки, что вдвое мощнее американской ракеты ATACMS. Украинская баллистика развивает скорость, в 5 раз превышающую скорость звука. К тому же она может достигать целей на расстоянии до 500 км. Таким образом украинские войска смогут уничтожать цели даже в Москве.

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"У нас все идет очень хорошо. Думаю, мы сможем удивить наших врагов еще не раз ... Мы точно умеем удивлять мир. Это не такая уж и плохая привычка. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте на этом и остановимся", - сказал Ермак.

Он также отметил, что украинскую баллистическую ракету "Сапсан" сложно перехватить российскими системами ПВО, что делает ее чрезвычайно важным элементом стратегии сдерживания и наступления.

Украинские ракеты / Инфографика: Главред

Украинская баллистика - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, разработка первой украинской баллистической ракеты стартовала в мае 2022 года, а ее первое боевое применение состоялось уже в середине мая 2025 года.

По словам директора Центра исследований армии Валентина Бадрака, ракета успешно преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт, продемонстрировав эффективность украинских оборонных технологий.

Военный аналитик Валерий Рябых добавил, что уничтожение трех единиц российского комплекса "Искандер" является свидетельством появления в Вооруженных силах Украины новых мощных средств поражения. По его словам, украинская баллистика уже проходит боевое испытание и, вероятно, находится на начальном этапе серийного производства.

Кроме этого, Украина успешно испытала собственную баллистическую ракету "Сапсан". Ракета развивает скорость до 5,2 махов и имеет боевую часть массой 480 кг. Как сообщил военный эксперт Валентин Бадрак, "Сапсан" готовится к серийному производству, препятствий для этого нет.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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