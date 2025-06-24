РФ получила новый способ заработать на войне, но это не надолго - Загородний

У России уже такие проблемы с экономикой, которые не решить ростом цен на нефть.

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РФ получила новый способ заработать на войне, но это не надолго/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Основные тезисы Загороднего:

РФ может воспользоваться нынешним ростом цен на нефть

То, как РФ этим воспользуется, зависит от нескольких моментов

Однако у России уже такие проблемы с экономикой, которые не решить ростом цен на нефть

Страна-агрессор Россия может воспользоваться нынешним ростом цен на нефть, но долго она на этом зарабатывать не сможет.

У России уже такие проблемы с экономикой, которые не решить подобным ростом цен на нефть. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

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"То, как Россия сможет воспользоваться нынешним ростом цен, зависит от нескольких моментов. Например, в РФ идет ревальвация рубля, а раз так, то на росте цен на нефть они уже ничего не зарабатывают", - говорит эксперт.

Он отметил, что в России придется девальвировать рубль, чтобы как-то заработать на росте цен на нефть. А в РФ сейчас возник спрос на доллар, поэтому на этом временном промежутке Россия может ничего не заработать.

"Одним словом, этот рост цен для России сейчас, как мертвому припарка. Пару месяцев они могут попрыгать, но кардинально ничего не изменится", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Напомним, ранее эксперт Загородний отмечал, что РФ остановит войну только в 2 случаях. Только один из этих сценариев имеет наибольшую силу, чтобы РФ изменила свои действия в отношении Украины.

Как ранее сообщалось, Россия определили новые цели для ударов по Украине - 5 городов в опасности. Политолог предупредил, что обстрелы со стороны РФ будут продолжаться.

Также ранее Главред сообщал, что Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - появились первые детали. По последним данным, вследствие удара России по тренировочному полигону ВСУ ранения получил один военнослужащий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно переговоров и сказал, возможен ли компромисс с Путиным. Противодействие российской агрессии требует системного давления, подчеркнул глава государства.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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