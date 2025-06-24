Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - первые детали

По последним данным, в результате удара России по тренировочному полигону ВСУ ранения получил один военнослужащий.

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Россияне нанесли удар по полигону Сухопутных войск / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Россияне атаковали дронами территорию одного из учебных центров Сухопутных войск

В результате удара один военный получил ранения

Во вторник 24 июня, российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Ранения получил один военнослужащий. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.

"Благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь. Ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение", - написали в командовании. видео дня

Также одновременно принимаются дополнительные меры, чтобы защитить военных в случае возможных ракетных или авиаударов со стороны противника.

Командование призвало военных соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог.

"Жизнь и здоровье украинских воинов - наш наивысший приоритет", - подчеркнули в командовании.

Shahed / Инфографика: Главред

Удары России по украинским полигонам - последние новости

Как писал Главред, 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Позже представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев сообщил, что для удара по полигону, россияне применили ракету Искандер-М.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает полный отчет о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону ВСУ в Херсонской области. По его словам, виновные должны понести полную ответственность.

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Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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