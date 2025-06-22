РФ ударила по полигону ВСУ на Херсонщине: Зеленский требует ответственности

Президент рассказал, что Москва стремится избежать новых санкций и уменьшить действие уже введенных.

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Зеленский прокомментировал удар РФ по полигону на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"

Что сказал Зеленский:

Президент ожидает полный отчет о последствиях и обстоятельствах удара по полигону ВСУ

Нужна полная ответственность за ракетный удар по полигону

Норвегия инвестирует $400 млн в дроны и ПВО для Украины

В результате удара РФ по полигону на юге Украины есть погибшие и раненые украинские военные. Виновные должны понести полную ответственность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Глава государства ожидает полный отчет о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону ВСУ в Херсонской области.

видео дня

"Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть раненые. Нужна полная ответственность", - подчеркнул Зеленский.

Искандер / Инфографика: Главред

Обстрел Краматорска

Глава государства сообщил, что после российского авиаудара по жилым домам в Краматорске продолжаются поисково-спасательные работы. По официальным данным по состоянию на вечер, в результате атаки погибли по меньшей мере четверо мирных жителей.

"Авиабомбы просто по городу, по домам. Под завалами были люди. Привлечены были все необходимые силы. По состоянию на это время известно о четырех раненых - среди них ребенок. К сожалению, четыре человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования всем родным и близким", - подчеркнул президент.

Планы Кремля и новые инициативы

Зеленский проинформировал, что получил аналитические сведения от разведки о намерении Кремля избежать новых санкций и ослабить уже действующие. Россия пытается использовать международные каналы для уменьшения давления на свою экономику.

Кроме этого, Зеленский сообщил, что на этой неделе запланированы переговоры с партнерами по дополнительному финансированию производства дронов-перехватчиков, которые должны стать более эффективным ответом на атаки российских БПЛА.

"Сегодня был министр обороны Норвегии в Украине. Есть решение о 400 миллионах долларов в наше производство - новые инвестиции, на дроны прежде всего. Мы работаем вместе и работаем для того, чтобы создать все условия и производить ПВО в Украине, производить с партнерами, с Норвегией, шаги к этому мы делаем", - отметил он

Обстановка на Ближнем Востоке

Президент также прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке после американских ударов по ядерной программе Ирана. По его словам, действия Тегерана, в частности поставки дронов в Россию, имеют прямое следствие для Украины - это разрушения, гибель гражданских и уничтожение инфраструктуры.

"Иранские решения в помощь России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием. Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть. Это надо подчеркивать", - заявил Зеленский.

Удар РФ по полигону на юге Украины - что известно

Напомним, 22 июня российская армия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ. В результате атаки погибли 3 военных, еще 14 получили ранения. Благодаря своевременному реагированию на воздушную тревогу удалось избежать массовых жертв.

Россия нанесла удар, предварительно, ракетой "Искандер-М". Спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев рассказал, что во время тревоги личный состав был в укрытиях, но часть военных проигнорировала меры безопасности и пострадала.

Как ранее сообщал Главред, 4 июня российская армия нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ в Полтавской области.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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