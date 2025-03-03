'Агрессор дорого заплатит': Сырский раскрыл детали удара РФ по полигону ВСУ

ГБР открыло уголовное производство из-за гибели военных на полигоне в результате российского удара.

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ГБР открыло уголовное производство из-за удара по полигону ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Воздушное командование "Восток"

Кратко:

ГБР открыло уголовное производство из-за российского удара по полигону ВСУ

Для установления всех обстоятельств трагедии на месте работает комплексная комиссия

На период расследования отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части

Днем 1 марта российские войска нанесли ракетный удар по воинской части на территории полигона Сухопутных войск в Днепропетровской области. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Для установления всех обстоятельств трагедии на месте работает комплексная комиссия, начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. По словам Сырского, на период расследования от выполнения служебных обязанностей отстранили начальника центра подготовки подразделений и командира воинской части.

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"Поставил задачу командующим видов и отдельных родов войск (сил) ВС Украины организовать проверку выполнения требований распоряжений ГК и ГШ ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах", - заявил главком ВСУ.

Также Сирский приказал проверить выполнение задач по организации учений в заглубленных и специально оборудованных укрытиях.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины. Российский агрессор дорого заплатит за совершенное преступление", - подчеркнул он.

ГБР начало расследование

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели и ранения украинских военнослужащих в результате ракетного удара РФ по военному полигону в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Бюро выражает искренние соболезнования семьям погибших и раненых защитников, разделяя их боль в это сложное время", - говорится в сообщении.

Следователи Бюро проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии. На месте работает специальная объединенная группа правоохранителей, которые осуществляют следственные действия и собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности.

"ГБР подчеркивает важность тщательного и беспристрастного расследования для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности", - отметили в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 425 УК Украины - халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Удар по полигону ВСУ - что известно

Как сообщал Главред, 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по полигону в Днепропетровской области. В Сухопутных войсках подтвердили, что в результате атаки погибли и были ранены украинские военнослужащие.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий инициировал независимую проверку с участием военной контрразведки. Он подчеркнул, что все виновные в трагедии понесут ответственность.

Суспільне со ссылкой на источники пишет, что в одной из больниц Днепропетровщины есть большое количество раненых в результате удара по полигону, где находились украинские военные.

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Что такое ГБР? Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

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