Срочное совещание в Киеве: Зеленский реагирует на удар по учебному полигону ВСУ

Россия нанесла ракетный удар по Днепровской области, Зеленский объявляет срочное совещание.

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РФ ударила ракетами по полигону ВСУ на Днепровщине/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

РФ ударила ракетами по полигону ВСУ на Днепровщине

Зеленский созывает совещание с военным руководством

Сегодня российские войска совершили ракетный обстрел учебного лагеря на Днепровщине. В результате атаки есть погибшие среди украинских военных. Об этом он сказал в вечернем обращении.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул необходимость сохранения каждой жизни:

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"Мои соболезнования всем родным и близким. Это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей", - отметил глава государства.

По словам президента, после возвращения министра обороны Рустема Умерова с переговоров в Стамбуле состоится совещание с участием руководства оборонного сектора, в частности Михаила Драпатого, Андрея Гнатова и Александра Сырского:

"Назначил совещание с участием, в частности, Михаила Драпатого, Андрея Гнатова, Александра Сырского и министра обороны Умерова после его возвращения с переговоров в Стамбуле, чтобы со всем этим разобраться".

Зеленский подчеркнул, что каждый боец является чрезвычайно важным для фронта:

"Наши все боевые ребята нужны на фронте - в защите Украины. Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты", - заявил президент.

"Спасибо всем, кто помогает. Спасибо всем, кто с Украиной", - добавил он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 июня войска РФ нанесли ракетный удар по одному из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие, сообщили в командовании Сухопутных войск Украины.

Той же ночью, 1 июня, начиная с 19:30 31 мая, российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив всего 479 воздушных средств поражения. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. В результате атаки зафиксировано попадание по 18 объектам в разных регионах страны.

Журнал The Economist ранее сообщал, что у России на вооружении находится около 500 баллистических ракет. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что эта цифра занижена - на самом деле запас ракет в РФ значительно больше, в частности благодаря помощи со стороны Северной Кореи. По его словам, Россия также имеет достаточное количество крылатых ракет, а скопление такого арсенала свидетельствует о возможной подготовке к новой волне массированных ударов.

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Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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