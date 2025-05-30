РФ накопила сотни ракет и планирует комбинированные удары - предупреждение СНБО

Путин готовится "кошмарить" Украину с применением крылатых ракет, баллистики и "Шахедов" в течение лета.

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РФ наращивает ударный потенциал / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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РФ имеет значительно больше баллистических ракет, чем 500, о которых писал Запад

Путин будет делать большую ставку на баллистические ракеты, чем на крылатые

The Economist предупреждал, что Россия сейчас имеет в своем арсенале 500 баллистических ракет. В то же время, как рассказал 24 Каналу руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, это число является заниженным - на самом деле Москва имеет значительно больше благодаря внешней военной поддержке, в том числе и от Северной Кореи.

По словам Коваленко, агрессор сохраняет достаточные запасы крылатых ракет. К тому же, такая концентрация ракетного вооружения указывает на подготовку врага к масштабным ударам.

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"Относительно обстрелов крылатыми ракетами с применением стратегической авиации, в планах врага есть увеличение таких обстрелов. Однако они могут быть комбинированные - не только крылатые ракеты, но и баллистика и "Шахеды". По такой формуле россияне планируют действовать в течение лета", - отметил Коваленко.

По состоянию на май 2025 года РФ способна производить ориентировочно 60 ракет типа "Искандер-М", несмотря на действие международных санкций, затрудняющих производство. Также, кроме внутреннего производства, Кремль уже получил около 350 баллистических ракет от КНДР.

​ ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Кроме военных приготовлений, Россия продолжает и дипломатические маневры, которые, по мнению украинской стороны, являются лишь способом выиграть время. Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию.

"Такой "настольный теннис" продолжается с марта, когда США впервые предложили полностью прекратить огонь. Украина согласилась, россияне - методично затягивают. Главный их замысел сейчас - срыв встречи с нашей страной, чтобы выиграть еще время", - отметили в СНБО.

Кроме того, в информационном пространстве появилось упоминание о том, что Дональд Трамп якобы предоставил Москве две недели, чтобы проверить ее готовность к миру. В реальности же, как подчеркивают в Центре противодействия дезинформации, Кремль получил еще две недели для реализации новой волны атак.

Обстрелы Россией украинцев - новости Украины

Как писал Главред, в ночь на 30 мая в Харькове прогремела серия взрывов. В Слободском районе зафиксировано восемь попаданий, есть пострадавшие.

В ночь на 29 мая Украину атаковали неизвестные воздушные цели. Вероятно, РФ запустила по Одесской области переделанную в дрон реактивную мишень для проверки ПВО.

Также зафиксирована активность РФ, в частности на аэродроме базирования бомбардировщиков Ту-95МС "Энгельс". Военный эксперт Олег Жданов рассказал о возможности новой атаки.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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