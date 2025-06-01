"Самый мощный удар": в WSJ раскрыли важность атаки на "ядерные" авиабазы РФ

Главное:
- Потеря бомбардировщиков - серьёзный удар по военному потенциалу РФ
- Производство Ту-22М3 и Ту-95МС в России больше не ведётся
В результате удара по четырём военным аэродромам в глубине России были уничтожены или повреждены стратегические ядерные бомбардировщики страны-агрессора РФ.
По данным The Wall Street Journal со ссылкой на базу Military Balance+ Международного института стратегических исследований в Лондоне, до этого удара у России числилось 54 бомбардировщика Ту-22М3 и 58 Ту-95МС.
При этом издание уточняет, что не все эти машины могли быть в пригодном состоянии, поскольку многие старые самолёты в России длительное время находились на хранении или разбирались на запчасти.
WSJ подчёркивает: потеря такого количества дальних бомбардировщиков, которые играют ключевую роль в нанесении ударов по Украине, представляет собой серьёзный удар по военному потенциалу РФ. Особенно учитывая тот факт, что производство Ту-22М3 и Ту-95МС в России больше не ведётся.
Эта атака, как отмечает издание, — значительное достижение украинской стратегии глубоких ударов, в рамках которой дроны применяются для поражения ключевых военных объектов на территории РФ.
По словам Джастина Бронка, эксперта Королевского института объединённых служб (RUSI) в Лондоне, масштабы разрушений ещё предстоит точно оценить, однако уже сейчас очевидно, что российская дальней авиация понесла серьёзный урон.
"Это самый мощный удар, который украинские спецслужбы нанесли по российскому флоту дальних бомбардировщиков с начала войны", — заключил Бронк.
Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.
Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.
Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.
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