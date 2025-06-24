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Зеленский анонсировал встречу с Трампом и назвал вероятные сроки

Алексей Тесля
24 июня 2025, 12:02
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Команды обеих сторон согласовывают детали время возможных переговоров, сообщил президент.
Трамп, Зеленский
Владимир Зеленский планирует встречу с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное:

  • Зеленский выразил надежду на личную встречу с Трампом
  • Команды обеих сторон согласовывают время возможных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО, который проходит 25-26 июня в Гааге.

"Да, я собираюсь. Я не знаю, как будет - скажу вам откровенно. Команда работает над этим. Да, мы собираемся встретиться", - заявил в интервью телеканалу Sky News в ответ на вопрос о планах встречи с Трампом.

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Президент уточнил, что сейчас команды обеих сторон согласовывают время возможных переговоров.

Зеленский также подчеркнул, что надеется на понимание президентом США важности поддержки Украины как союзника Соединенных Штатов.

"Я не знаю, какие отношения у Трампа с Путиным... Есть разные сигналы на этот счет. И я уверен, что президент Трамп понимает: украинцы являются союзниками Америки. А настоящим экзистенциальным врагом Америки является Россия. Они могут быть партнерами на короткое время, но они никогда не будут друзьями", - подчеркнул глава украинского государства.

Ранее Андрей Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Трампом. Идет подготовка возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось ранее, у Трампа обсуждают прекращение поддержки Киева. Президент США назвал Зеленского "горячей головой", которая, по его мнению, может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп в частных разговорах восхищался украинской операцией и назвал удары по российским авиабазам "сильными" и "крутыми".

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Что такое Sky News?

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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