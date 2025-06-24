Возможен ли компромисс с Путиным: важное заявление Зеленского насчет переговоров

Противодействие российской агрессии требует системного давления, подчеркнул глава государства.

https://glavred.info/ukraine/vozmozhen-li-kompromiss-s-putinym-vazhnoe-zayavlenie-zelenskogo-naschet-peregovorov-10675973.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский исключает компромисс с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Важное из заявлений Зеленского:

Перемирие в текущих условиях фактически будет означать ничью в войне

Зеленский отрицательно ответил на вопрос о выполнении требований Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие в текущих условиях фактически будет означать ничью в войне. По его словам, в случае с Россией это станет лишь временной паузой, позволяющей агрессору подготовиться к новым действиям.

В интервью Sky News он подчеркнул, что противодействие российской агрессии требует системного давления — как через политические и экономические санкции, так и с помощью дальнобойного вооружения, предоставляемого партнёрами.

видео дня

"Любое прекращение огня — это по сути ничья. Ни победы, ни поражения. Это временное замораживание конфликта и уже само по себе компромисс. Однако у сторон этой войны абсолютно противоположные цели: Россия стремится к оккупации Украины и говорит об этом открыто. Украина же борется за свою независимость и стремится остановить захватчика", - ответил он на вопрос о возможности компромисса с диктатором Владимиром Путиным.

На уточнение, готов ли он выполнить требования Путина ради прекращения войны, президент Украины ответил однозначным отказом.

"Нет. Мы всегда открыты к диалогу. Мы поддерживаем идею безусловного прекращения огня, но считаем необходимым личную встречу, чтобы обсудить возможность реального компромисса. Только после этого можно будет понять, существует ли путь к завершению войны", - говорит президент..

Зеленский также указал на глубокие различия в ценностях между Украиной и Россией, подчеркнув, что в этой борьбе должна победить "здравость и разум". По его мнению, цели российского лидера выходят далеко за рамки территориальных притязаний — он стремится уничтожить украинскую идентичность.

Кроме того, глава государства уверен, что Кремль делает ставку на затяжную войну, снижение международной поддержки Украины, ослабление санкционного давления и постепенное исчезновение участия США в конфликте.

Ранее в РФ пригрозили "продолжать наступление". Россия могла бы рассмотреть возможность перемирия, если бы западные страны прекратили поставки оружия Украине, заявил Дмитрий Песков.

Напомним, Путин ранее назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир. После 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.

Как писал Главред, Путин избегает прямых переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, и на это есть несколько причин. Как пишет The Telegraph, личные переговоры Путина и Зеленского создадут впечатление равенства между двумя лидерами, что противоречит нарративам кремлевской пропаганды.

Другие новости:

Что такое Sky News? Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред