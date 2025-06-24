Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет

Надежда Майная
24 июня 2025, 12:46
124
Бомбардировка Соединенными Штатами Ирана стала для России неприятным сигналом о том, что с ней может произойти то же самое, считает Тарас Загородний.
Цены на нефть могут обвалиться за два месяца, а если рухнет Иран, то еще раньше – Загородний
Рост цен на нефть для России уже как мертвому припарка, ей это не поможет – Загородний / Коллаж: Главред

Рост цен на нефть стал одним из следствий обострения противостояния между Ираном и Израилем, а после ударов США по ядерным объектам Ирана они достигли максимального за этот год значения – свыше 78 долларов за баррель (Brent). Иран является одним из крупнейших производителей нефти в мире, и новый виток войны с Израилем вызвал беспокойство у участников рынка относительно стабильности поставок. Более того, на рынке ожидают дальнейшего роста цен в связи с возможным перекрытием Ираном Ормузского пролива, через который идут поставки нефти. Однако после сообщений о возможном перемирии нефть наоборот несколько просела в цене.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду, как долго и до каких показателей могут расти цены на нефть на фоне войны Израиля и США против Ирана, когда и при каких условиях нефть снова подешевеет, насколько рост цен на нефть увеличивает возможность России воевать против Украины, какой удар наносит по РФ обострение на Ближнем Востоке, а также как США рубят Москве "щупальца".

На фоне обострения противостояния Ирана и Израиля цены на нефть стали расти. Как долго и до каких показателей может продолжаться рост? Особенно если Иран действительно перекроет Ормузский пролив.

видео дня

Перекрыв Ормузский пролив, Иран просто выстрелит себе в голову. Во-первых, в таком случае Ирану просто не за что будет жить. Во-вторых, это вызовет недовольство Китая, поскольку именно он в основном покупает иранскую нефть. Потому польза такого шага очень сомнительна.

Иран и его правящий режим и так сейчас висят на волоске. Перекрыв Ормузский пролив, Иран лишь ускорит все неблагоприятные процессы.

Перекрыв Ормузский пролив, Иран выстрелит себе в голову, отметил Загородний
Иран и его правящий режим сейчас висят на волоске, считает Загородний / Скриншот

Теперь несколько слов о том, насколько существенным может быть рост цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке. Если перерубят поставки иранской нефти, то цена на нефть может подскочить очень быстро до 150-200 долларов за баррель, но это при самом экстремальном сценарии. Это связано с таким понятием как эластичность спроса: из-за невозможности быстро заменить такие объемы нефти, как поставляет Иран, сразу начнутся спекуляции и колоссальные заработки трейдеров. Это будет означать дополнительную инфляцию.

В первую очередь это ударит по Китаю, поскольку он – основной импортер иранской нефти. Для США происходящее с нефтью тоже будет неприятно, но не смертельно, поскольку Штаты сами производят нефть. Плохо будет Европе и нам, Украине, поскольку мы являемся импортерами нефти.

Украине следует рассматривать снижение цен на нефть лишь как дополнительный бонус и дополнительный гвоздь в гроб России. А вот возможность Российской Федерации экспортировать нефть обрубить должны мы сами. Вспомните, как в начале года, когда СБУ стала активно прощупывать нежные места в Балтийском море и Новороссийске, экспорт нефти РФ снизился сразу на 15%. Мы можем и должны делать все, чтобы россияне ничего не могли вывезти. Тогда цена на нефть не будет иметь значения, и, даже если нефть будет стоить 500 долларов за баррель, России это не поможет. В таком случае россияне будут привыкать использовать нефть по какому-то другому назначению: в качестве масок для лица, пить вместо боярышника, нюхать ее или изобретать другие способы.

Снижение цен на нефть – лишь дополнительный гвоздь в гроб России, отметил Загородний
Украина может и должна сделать все, чтобы Россия не могла экспортировать нефть – Загородний / Скриншот

Могут ли цены на нефть вновь снизиться до того уровня, на котором они были до обострения на Ближнем Востоке, и что для этого должно произойти?

Даже после ударов по Ирану цены на нефть подросли незначительно – всего на пару процентов. Все эти скачки цен может сгладить Саудовская Аравия дополнительными выбросами нефти на внешний рынок. Потому ничего критичного не будет. Ведь США нужна низкая цена на нефть для индустриализации.

Думаю, что к прежним параметрам цена на нефть может вернуться в течение двух месяцев.

То есть цены на нефть не будут расти продолжительное время?

Это зависит от многих факторов. Если Саудовская Аравия поможет, то цена на нефть быстро вернется к прежнему уровню. Если вопрос с Ираном будет решен быстро: будет уничтожена его ядерная программа, будет свержен режим аятолл, или Иран приведут к дезинтеграции, то цены на нефть снизятся еще быстрее.

Если, как вы отметили, перекрытие Ормузского пролива невыгодно в первую очередь Китаю, то может ли Пекин помешать этому и заставить Иран не делать такого?

Сейчас решения принимают Израиль и США, не Китай. Китай может что-то говорить Ирану и рекомендовать пойти на какие-то уступки, но это не будет иметь решающего значения. Например, иранцы переговаривались с европейцами, и им предлагались конкретные действия, в частности, обогащать уран под международным консорциумом и под контролем, но Иран отказался. И сразу начались бомбардировки Штатами. Поэтому Китай что-то может сказать, но заставить – нет.

Проблемы РФ с экономикой уже не решить ростом цен на нефть, считает Загородний
Для России рост цен на нефть из-за войны Ирана и Израиля уже как мертвому припарка, отметил Загородний / Фото: Кремль

Как нынешняя ситуация с ростом цен на нефть отражается на России и ее возможности воевать? Насколько рост цен продлевает или увеличивает возможность РФ вести войну?

У России уже такие проблемы с экономикой, которые не решить подобным ростом цен на нефть.

То, как Россия сможет воспользоваться нынешним ростом цен, зависит от нескольких моментов. Например, в РФ идет ревальвация рубля, а раз так, то на росте цен на нефть они уже ничего не зарабатывают. В России придется девальвировать рубль, чтобы как-то заработать на росте цен на нефть. А в РФ сейчас возник спрос на доллар, потому на этом временном промежутке Россия может ничего не заработать.

Одним словом, этот рост цен для России сейчас, как мертвому припарка. Пару месяцев они могут попрыгать, но кардинально ничего не изменится.

После ударов по Ирану Трамп, очевидно, больше не претендует на Нобелевскую премию мира. А как, на ваш взгляд, Трамп дальше будет действовать в отношении России в контексте нашей войны? Стоит ли от него ждать более жестких действий?

Жесткие действия уже есть.

США сейчас обрубают щупальца России, а заодно и Китаю. Ведь Иран и Беларусь – это щупальца России. Келлог, который на днях приезжал в Беларусь, думаю, объяснил "политику партий" и рассказал, что бывает с теми, кто отклоняется от этой политики. При этом одновременно идет воздействие на Китай со стороны США.

Дальше американцы будут давить на Россию. Когда США ударили по Ирану своими бункерными бомбами, это произвело очень неприятное и сильное впечатление на Россию. Залетели F-35, но российская ПВО, которая стоит в Иране, их даже не заметила. Отбомбился В-2 – и ничего, тоже даже не заметили. Все это крайне неприятные звоночки для России – звоночки о том, что это может произойти и с ней.

Россию, по словам Загороднего, выбрасывают с Ближнего Востока
США сейчас рубят щупальца России – Иран и Беларусь, отметил Загородний / Фото: facebook.com/DonaldTrump

А какие неприятные последствия для России уже имеет это обострение между Израилем и Ираном?

Россию сейчас выбрасывают с Ближнего Востока. Она 70 лет там сидела и "мутила воду", чтобы в регионе сохранялась нестабильность. Сейчас, когда РФ выкидывают из региона, она утрачивает возможность разыгрывать страшилки вокруг Ирана, что сокращает возможности политического маневра Москвы. Отсюда и все эти попытки продвигать свои посреднические услуги, и прочая туфта, которую Россия пытается протолкнуть.

Образно говоря, России отрубили щупальце, и все, теперь она никуда не может им дотянуться и никуда его засунуть. Это щупальце еще болтается, оно есть, но оно уже неподвластно России.

Как скоро возможно изменение действий России в отношении Украины при таком развитии событий?

Действия России в отношении Украины изменятся только после смерти Путина. Все недавние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отклоняется от своей линии. И это понятно: у Путина нет выхода из той ситуации, в которую он сам себя загнал.

Путин загнал себя в ситуацию, из которой для него нет выхода, считает Загородний
Россия изменит свои действия в отношении Украины только после смерти Путина, убежден Загородний / Скриншот

Другой вариант, когда Россия теоретически могла бы начать действовать иначе в отношении Украины – это в случае давления на РФ Китая. Однако большой вопрос – способен ли Китай проконтролировать Путина.

Все-таки я считаю, что изменения политики Москвы в отношении Украины возможны только после смерти Путина.

Больше аналитики и полезной информации от Тараса Загороднего найдете на его YouTube-канале.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине нефть Ближний Восток цены на нефть Тарас Загородний новости Ирана Трамп новости война России и Украины Удар Израиля по Ирану
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ остановит войну только в 2 случаях: Загородний описал оба варианта

РФ остановит войну только в 2 случаях: Загородний описал оба варианта

14:50Украина
ПВО Украины серьезно усилят: Киеву выделяют крупный пакет военной помощи

ПВО Украины серьезно усилят: Киеву выделяют крупный пакет военной помощи

14:40Украина
Часть областей - с дождями, часть - с +31: где в Украине резко изменится погода

Часть областей - с дождями, часть - с +31: где в Украине резко изменится погода

14:05Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

"Алла Борисовна снимает. Лично": Галкин перестал скрывать, где находится сейчас

"Алла Борисовна снимает. Лично": Галкин перестал скрывать, где находится сейчас

Последние новости

14:53

"По Москве тоже ударим": чем опасна для россиян новая украинская ракета "Сапсан"

14:50

РФ остановит войну только в 2 случаях: Загородний описал оба варианта

14:40

ПВО Украины серьезно усилят: Киеву выделяют крупный пакет военной помощи

14:35

Как одеться на случай начала Третьей мировой: что известно о новом тренде

14:31

"На парикмахера не хватило": неузнаваемая Клара Новикова вышла в свет с бокаломВидео

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
14:18

Без знания грозит в штраф в 2 тыс грн: появился странный знак с номером 1010-70

14:05

Часть областей - с дождями, часть - с +31: где в Украине резко изменится погода

13:56

Лунный календарь на июль 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

13:53

Возможен ли компромисс с Путиным: важное заявление Зеленского насчет переговоров

Реклама
13:51

Порошенко задекларировал миллионный подарок детям, отдыхая в Турции во время атак на Украину - журналисты

13:31

Количество жертв из-за обстрелов Днепра растет: под удар попало 10 детских садовФото

13:06

Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - первые детали

13:00

Офер Керцнер - бизнесмен, девелопер, международный инвестор досье

12:59

Это было нормой: почему женщинам раньше запрещали носить брюки

12:40

Про ванную и коридор можно забыть: почему правило "двух стен" больше не спасает

12:37

Членство Украины в НАТО сейчас невозможно, хотя и взаимовыгодно - Зеленский

12:35

"Всюду погибшие и пострадавшие": подробности ракетного удара РФ по ДнепруФотоВидео

12:12

"Меня ужасно пугали": Леся Никитюк показала, как выглядит через неделю после родов

12:02

Самые богатые дети мира: ошеломляющие суммы детей Бейонсе и Королевской семьиВидео

12:02

Зеленский анонсировал встречу с Трампом и назвал вероятные сроки

Реклама
11:50

Чем отличаются 2 мальчика: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 16 секунд

11:47

Посевной календарь на июль 2025: что еще можно посадить

11:35

"Борщевая битва": действительно ли борщ - украинское блюдо

11:24

Россия определили новые цели для ударов по Украине: 5 городов в опасности

11:20

Украинцам предоставят скидку 25% на коммуналку: кто имеет право и как оформить

11:18

РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

11:16

В Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд: есть пострадавшиеВидео

11:09

Гороскоп Таро на завтра 25 июня: Ракам - надежда, Рыбам - подумать о себе

10:52

Ивана Купала 2025: когда по старому и новому стилю

10:36

Когда РФ нападет на НАТО: Зеленский сказал, сколько времени осталось на подготовку

10:36

Китайский гороскоп на завтра 25 июня: Змеям - удовлетворение, Кролику - совет

10:26

"Стая хищников": эксперт назвал основу международной "коалиции зла"

09:56

Долги за газ из ниоткуда: почему украинцам начисляют больше, чем они использовали

09:48

Армия РФ почти полностью захватила Луганщину: боец ВСУ раскрыл детали

09:44

Как еще называлась Украина и сколько названий у нее было - что скрыли историки СССРВидео

09:11

Контрнаступление ВСУ: раскрыто главное условие и вероятный сценарий

09:11

В США сделали громкое заявление о ядерной программе Ирана

08:30

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трамп способен только к хаосу и метаниям на фоне самолюбования и победных фанфармнение

08:09

ВСУ продвинулись в Сумской области, у РФ успех на четырех направлениях – ISW

Реклама
07:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

07:52

Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

07:06

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули мощные пожары, погиб ребенокВидео

06:15

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

06:10

Как Трамп и Путин устроили бедлам в мире?мнение

05:54

Гороскоп на завтра 25 июня: Весам - переменчивое настроение, Скорпионам - коварство

05:25

Как сказать "анютины глазки" и "одуванчик" на украинском: учитель дала ответВидео

05:01

За секунду мужчина потерял родных: в Киеве РФ убила жену и маленькую дочьФотоВидео

04:55

"Решить вопрос с Украиной": тревожный прогноз о теневой сделке США с РФ

04:45

Будут лить грозовые дожди с сильным ветром: когда в Украину придет потепление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять