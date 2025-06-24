Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет

Бомбардировка Соединенными Штатами Ирана стала для России неприятным сигналом о том, что с ней может произойти то же самое, считает Тарас Загородний.

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Рост цен на нефть для России уже как мертвому припарка, ей это не поможет – Загородний / Коллаж: Главред

Рост цен на нефть стал одним из следствий обострения противостояния между Ираном и Израилем, а после ударов США по ядерным объектам Ирана они достигли максимального за этот год значения – свыше 78 долларов за баррель (Brent). Иран является одним из крупнейших производителей нефти в мире, и новый виток войны с Израилем вызвал беспокойство у участников рынка относительно стабильности поставок. Более того, на рынке ожидают дальнейшего роста цен в связи с возможным перекрытием Ираном Ормузского пролива, через который идут поставки нефти. Однако после сообщений о возможном перемирии нефть наоборот несколько просела в цене.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду, как долго и до каких показателей могут расти цены на нефть на фоне войны Израиля и США против Ирана, когда и при каких условиях нефть снова подешевеет, насколько рост цен на нефть увеличивает возможность России воевать против Украины, какой удар наносит по РФ обострение на Ближнем Востоке, а также как США рубят Москве "щупальца".

На фоне обострения противостояния Ирана и Израиля цены на нефть стали расти. Как долго и до каких показателей может продолжаться рост? Особенно если Иран действительно перекроет Ормузский пролив.

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Перекрыв Ормузский пролив, Иран просто выстрелит себе в голову. Во-первых, в таком случае Ирану просто не за что будет жить. Во-вторых, это вызовет недовольство Китая, поскольку именно он в основном покупает иранскую нефть. Потому польза такого шага очень сомнительна.

Иран и его правящий режим и так сейчас висят на волоске. Перекрыв Ормузский пролив, Иран лишь ускорит все неблагоприятные процессы.

Иран и его правящий режим сейчас висят на волоске, считает Загородний / Скриншот

Теперь несколько слов о том, насколько существенным может быть рост цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке. Если перерубят поставки иранской нефти, то цена на нефть может подскочить очень быстро до 150-200 долларов за баррель, но это при самом экстремальном сценарии. Это связано с таким понятием как эластичность спроса: из-за невозможности быстро заменить такие объемы нефти, как поставляет Иран, сразу начнутся спекуляции и колоссальные заработки трейдеров. Это будет означать дополнительную инфляцию.

В первую очередь это ударит по Китаю, поскольку он – основной импортер иранской нефти. Для США происходящее с нефтью тоже будет неприятно, но не смертельно, поскольку Штаты сами производят нефть. Плохо будет Европе и нам, Украине, поскольку мы являемся импортерами нефти.

Украине следует рассматривать снижение цен на нефть лишь как дополнительный бонус и дополнительный гвоздь в гроб России. А вот возможность Российской Федерации экспортировать нефть обрубить должны мы сами. Вспомните, как в начале года, когда СБУ стала активно прощупывать нежные места в Балтийском море и Новороссийске, экспорт нефти РФ снизился сразу на 15%. Мы можем и должны делать все, чтобы россияне ничего не могли вывезти. Тогда цена на нефть не будет иметь значения, и, даже если нефть будет стоить 500 долларов за баррель, России это не поможет. В таком случае россияне будут привыкать использовать нефть по какому-то другому назначению: в качестве масок для лица, пить вместо боярышника, нюхать ее или изобретать другие способы.

Украина может и должна сделать все, чтобы Россия не могла экспортировать нефть – Загородний / Скриншот

Могут ли цены на нефть вновь снизиться до того уровня, на котором они были до обострения на Ближнем Востоке, и что для этого должно произойти?

Даже после ударов по Ирану цены на нефть подросли незначительно – всего на пару процентов. Все эти скачки цен может сгладить Саудовская Аравия дополнительными выбросами нефти на внешний рынок. Потому ничего критичного не будет. Ведь США нужна низкая цена на нефть для индустриализации.

Думаю, что к прежним параметрам цена на нефть может вернуться в течение двух месяцев.

То есть цены на нефть не будут расти продолжительное время?

Это зависит от многих факторов. Если Саудовская Аравия поможет, то цена на нефть быстро вернется к прежнему уровню. Если вопрос с Ираном будет решен быстро: будет уничтожена его ядерная программа, будет свержен режим аятолл, или Иран приведут к дезинтеграции, то цены на нефть снизятся еще быстрее.

Если, как вы отметили, перекрытие Ормузского пролива невыгодно в первую очередь Китаю, то может ли Пекин помешать этому и заставить Иран не делать такого?

Сейчас решения принимают Израиль и США, не Китай. Китай может что-то говорить Ирану и рекомендовать пойти на какие-то уступки, но это не будет иметь решающего значения. Например, иранцы переговаривались с европейцами, и им предлагались конкретные действия, в частности, обогащать уран под международным консорциумом и под контролем, но Иран отказался. И сразу начались бомбардировки Штатами. Поэтому Китай что-то может сказать, но заставить – нет.

Для России рост цен на нефть из-за войны Ирана и Израиля уже как мертвому припарка, отметил Загородний / Фото: Кремль

Как нынешняя ситуация с ростом цен на нефть отражается на России и ее возможности воевать? Насколько рост цен продлевает или увеличивает возможность РФ вести войну?

У России уже такие проблемы с экономикой, которые не решить подобным ростом цен на нефть.

То, как Россия сможет воспользоваться нынешним ростом цен, зависит от нескольких моментов. Например, в РФ идет ревальвация рубля, а раз так, то на росте цен на нефть они уже ничего не зарабатывают. В России придется девальвировать рубль, чтобы как-то заработать на росте цен на нефть. А в РФ сейчас возник спрос на доллар, потому на этом временном промежутке Россия может ничего не заработать.

Одним словом, этот рост цен для России сейчас, как мертвому припарка. Пару месяцев они могут попрыгать, но кардинально ничего не изменится.

После ударов по Ирану Трамп, очевидно, больше не претендует на Нобелевскую премию мира. А как, на ваш взгляд, Трамп дальше будет действовать в отношении России в контексте нашей войны? Стоит ли от него ждать более жестких действий?

Жесткие действия уже есть.

США сейчас обрубают щупальца России, а заодно и Китаю. Ведь Иран и Беларусь – это щупальца России. Келлог, который на днях приезжал в Беларусь, думаю, объяснил "политику партий" и рассказал, что бывает с теми, кто отклоняется от этой политики. При этом одновременно идет воздействие на Китай со стороны США.

Дальше американцы будут давить на Россию. Когда США ударили по Ирану своими бункерными бомбами, это произвело очень неприятное и сильное впечатление на Россию. Залетели F-35, но российская ПВО, которая стоит в Иране, их даже не заметила. Отбомбился В-2 – и ничего, тоже даже не заметили. Все это крайне неприятные звоночки для России – звоночки о том, что это может произойти и с ней.

США сейчас рубят щупальца России – Иран и Беларусь, отметил Загородний / Фото: facebook.com/DonaldTrump

А какие неприятные последствия для России уже имеет это обострение между Израилем и Ираном?

Россию сейчас выбрасывают с Ближнего Востока. Она 70 лет там сидела и "мутила воду", чтобы в регионе сохранялась нестабильность. Сейчас, когда РФ выкидывают из региона, она утрачивает возможность разыгрывать страшилки вокруг Ирана, что сокращает возможности политического маневра Москвы. Отсюда и все эти попытки продвигать свои посреднические услуги, и прочая туфта, которую Россия пытается протолкнуть.

Образно говоря, России отрубили щупальце, и все, теперь она никуда не может им дотянуться и никуда его засунуть. Это щупальце еще болтается, оно есть, но оно уже неподвластно России.

Как скоро возможно изменение действий России в отношении Украины при таком развитии событий?

Действия России в отношении Украины изменятся только после смерти Путина. Все недавние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отклоняется от своей линии. И это понятно: у Путина нет выхода из той ситуации, в которую он сам себя загнал.

Россия изменит свои действия в отношении Украины только после смерти Путина, убежден Загородний / Скриншот

Другой вариант, когда Россия теоретически могла бы начать действовать иначе в отношении Украины – это в случае давления на РФ Китая. Однако большой вопрос – способен ли Китай проконтролировать Путина.

Все-таки я считаю, что изменения политики Москвы в отношении Украины возможны только после смерти Путина.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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