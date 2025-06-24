РФ остановит войну только в 2 случаях: Загородний описал оба варианта

Основные тезисы Загороднего:
- Россия изменит свои действия в отношении Украины только в двух случаях
- Наибольшую силу для того, чтобы война против Украины остановилась, будет иметь только смерть Путина
Страна-агрессор Россия может изменить действия в отношении Украины только в двух случаях.
Первый вариант - когда умрет российский диктатор Владимир Путин. И именно эта ситуация будет иметь наибольшую силу, чтобы остановить войну. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.
"Действия России в отношении Украины изменятся только после смерти Путина. Все недавние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отклоняется от своей линии. И это понятно: у Путина нет выхода из той ситуации, в которую он сам себя загнал", - говорит эксперт.
Другой вариант, когда Россия теоретически могла бы начать действовать иначе в отношении Украины - это в случае давления на РФ Китая.
"Однако большой вопрос - способен ли Китай проконтролировать Путина. Все-таки я считаю, что изменения политики Москвы в отношении Украины возможны только после смерти Путина", - подытожил Загородний.
Война в Украине - последние новости
Как ранее сообщалось, Россия определили новые цели для ударов по Украине - 5 городов в опасности. Политолог предупредил, что обстрелы со стороны РФ будут продолжаться.
Также ранее Главред сообщал, что Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - появились первые детали. По последним данным, вследствие удара России по тренировочному полигону ВСУ ранения получил один военнослужащий.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно переговоров и сказал, возможен ли компромисс с Путиным. Противодействие российской агрессии требует системного давления, подчеркнул глава государства.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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