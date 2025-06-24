РФ остановит войну только в 2 случаях: Загородний описал оба варианта

Только один из этих сценариев имеет наибольшую силу, чтобы РФ изменила свои действия в отношении Украины.

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РФ остановит войну только в 2 случаях/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Основные тезисы Загороднего:

Россия изменит свои действия в отношении Украины только в двух случаях

Наибольшую силу для того, чтобы война против Украины остановилась, будет иметь только смерть Путина

Страна-агрессор Россия может изменить действия в отношении Украины только в двух случаях.

Первый вариант - когда умрет российский диктатор Владимир Путин. И именно эта ситуация будет иметь наибольшую силу, чтобы остановить войну. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

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"Действия России в отношении Украины изменятся только после смерти Путина. Все недавние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отклоняется от своей линии. И это понятно: у Путина нет выхода из той ситуации, в которую он сам себя загнал", - говорит эксперт.

Другой вариант, когда Россия теоретически могла бы начать действовать иначе в отношении Украины - это в случае давления на РФ Китая.

"Однако большой вопрос - способен ли Китай проконтролировать Путина. Все-таки я считаю, что изменения политики Москвы в отношении Украины возможны только после смерти Путина", - подытожил Загородний.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщалось, Россия определили новые цели для ударов по Украине - 5 городов в опасности. Политолог предупредил, что обстрелы со стороны РФ будут продолжаться.

Также ранее Главред сообщал, что Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - появились первые детали. По последним данным, вследствие удара России по тренировочному полигону ВСУ ранения получил один военнослужащий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно переговоров и сказал, возможен ли компромисс с Путиным. Противодействие российской агрессии требует системного давления, подчеркнул глава государства.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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