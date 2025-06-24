ПВО Украины серьезно усилят: Киеву выделяют крупный пакет военной помощи

В Германии долю оборонных расходов планируется увеличить до 3,5% ВВП.

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Анонсировано усиление ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, АрміяInform

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ФРГ выделяет в бюджете сумму в 8,3 миллиарда евро Украине

Украина ожидает новые поставки систем противовоздушной обороны

Правительство Германии одобрило бюджетный проект, включающий выделение 8,3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году, сообщил министр финансов Ларс Клингбайль.

"Даже спустя три года с начала войны российская агрессия продолжает представлять серьёзную угрозу миру. Мы неизменно поддерживаем Украину, и выделенная в бюджете сумма в 8,3 миллиарда евро — подтверждение того, что наша помощь остаётся на высоком уровне", — цитирует его Укринформ.

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Министр также отметил, что в следующем году оборонные расходы Германии возрастут до 624 миллиардов евро, что позволит выйти на уровень 2,4% от ВВП — выше обязательного стандарта НАТО (2%). В дальнейшем, к 2029 году, долю оборонных расходов планируется увеличить до 3,5% ВВП.

Кроме того, Клингбайль подчеркнул необходимость подготовки к возможным гибридным угрозам со стороны России, таким как атаки с применением беспилотников, кибератаки, шпионская деятельность и диверсии. Для усиления военной готовности планируется создать дополнительно 10 тысяч рабочих мест в вооружённых силах Германии.

Добавим, что проект бюджета ФРГ ещё должен пройти утверждение в Бундестаге.

Усиление ПВО Украины

В то же время Украина ожидает новые поставки систем противовоздушной обороны, которые помогут усилить защиту от российских ракетных и дроновых атак.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём Telegram-канале.

"Готовим хорошие новости по усилению нашей ПВО и развитию дронов-перехватчиков. Будем усиливаться. Война выдвигает новые вызовы, и мы с ними справимся", — отметил Ермак.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал важные оборонные пакеты для Украины. Партнеры Украины обещают инвестировать в производство украинского оружия.

Напомним, ранее Германия передала Украине пакет военной помощи. В частности, в перечень вошли почти 40 тысяч снарядов для САУ Gepard и 150 БПЛА HF-1.

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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