Гаубицы и ракеты для IRIS-T: Германия передала Украине пакет военной помощи

Вы узнаете:
- Что вошло новый пакет помощи Украине
- Перечень выделенной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом говорится в обновленном перечне предоставленного оружия, который опубликован на сайте немецкого правительства.
Так, украинские защитники получат еще 66 бронированных транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP), 4 машины кинетической защиты и 3 колесные гаубицы Zuzana-2.
В перечень выделенной помощи также вошли:
- неназванное количество боеприпасов для танков Leopard-2;
- около 40 тысяч снарядов для САУ Gepard;
- 27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- 1 тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм;
- 70 разведывательных БПЛА VECTOR и запчасти к ним;
- 150 БПЛА HF-1;
- 20 наземных беспилотников;
- 6 бронированных машин для эвакуации Bergepanzer-2 и запчасти к ним;
- 4 машины разминирования WISENT-1 и запчасти к ним;
- 2 плуга для разминирования;
- 41 наземная радиолокационная станция наблюдения;
- 917 противотанковых пушек RGW 90;
- штурмовые винтовки G3;
- 800 штурмовых винтовок MK 556.
Кроме того, Германия передала Украине медицинские жгуты, спальные мешки, лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства для пограничников и водолазные скутеры.
Военная помощь Украине - последние новости
Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.
Ранее Великобритания и Норвегия объявят о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.
Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.
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