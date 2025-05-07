Гаубицы и ракеты для IRIS-T: Германия передала Украине пакет военной помощи

В частности, в перечень вошли почти 40 тысяч снарядов для САУ Gepard и 150 БПЛА HF-1.

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Германия передала Украине пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото: Википедия

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Что вошло новый пакет помощи Украине

Перечень выделенной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом говорится в обновленном перечне предоставленного оружия, который опубликован на сайте немецкого правительства.

Так, украинские защитники получат еще 66 бронированных транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP), 4 машины кинетической защиты и 3 колесные гаубицы Zuzana-2.

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В перечень выделенной помощи также вошли:

неназванное количество боеприпасов для танков Leopard-2;

около 40 тысяч снарядов для САУ Gepard;

27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

1 тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм;

70 разведывательных БПЛА VECTOR и запчасти к ним;

150 БПЛА HF-1;

20 наземных беспилотников;

6 бронированных машин для эвакуации Bergepanzer-2 и запчасти к ним;

4 машины разминирования WISENT-1 и запчасти к ним;

2 плуга для разминирования;

41 наземная радиолокационная станция наблюдения;

917 противотанковых пушек RGW 90;

штурмовые винтовки G3;

800 штурмовых винтовок MK 556.

Кроме того, Германия передала Украине медицинские жгуты, спальные мешки, лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства для пограничников и водолазные скутеры.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.

Ранее Великобритания и Норвегия объявят о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.

Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.

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