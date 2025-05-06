Дипломатические шаги в ближайшие недели: Зеленский анонсировал новые пакеты помощи

Президент Украины подчеркнул важность следующих недель для укрепления безопасности и международных отношений.

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Зеленский подчеркнул важность следующих недель / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

О главном:

Зеленский заявил об активизации дипломатии

Подготовка новых пакетов помощи для армии

Совместные планы с Германией для укрепления экономик

В ближайшие недели Украину ожидает важные дипломатические события, связанные с новыми пакетами международной поддержки и дальнейшими санкционными инициативами против России. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении во вторник, 6 мая.

"В целом ближайшие недели должны быть очень активными для Украины в дипломатии. Мы готовим решения и готовим новые пакеты поддержки. Мы готовим новые шаги давления на Россию ради того, чтобы защитить наших людей. Спасибо всем, кто с Украиной", - заявил глава государства. видео дня

Президент также проинформировал о проведении очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Среди основных тем - финансовое обеспечение украинских военных, о чем докладывал министр финансов. По словам Зеленского, государство работает над стабильностью денежного обеспечения для защитников.

Кроме того, Зеленский сообщил, что готовятся первые переговоры с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Президент отметил, что Киев и Берлин имеют общие планы, способные укрепить экономики обеих стран и способствовать долгосрочной безопасности.

Президент также выразил ожидания относительно предстоящей встречи и пожелал Мерцу успехов на новой должности.

Экономика Украины - новости

Кроме того, как писал Главред, Кабинет министров Украиныутвердил соглашение с Японией о предоставлении финансовой помощи в объеме около 3 миллиардов долларов.

Также с 1 мая 2025 года вступит в силу закон о выплатах семьям павших добровольцев компенсации на уровне с семьями погибших военнослужащих. Соответствующий документ подписал сегодня, 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого, Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka.

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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