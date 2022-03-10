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Мощная поддержка в ходе войны: МВФ утвердил $1,4 млрд помощи Украине

10 марта 2022, 03:02

Украина отказалась от текущей программы финансирования МВФ Stand by и работает над новой экономической программой.

МВФ
/ УНИАН

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) в ночь на четверг одобрил экстренную финансовую поддержку Украины в размере $1,4 млрд (SDR1005,9 млн) в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI) для удовлетворения неотложных потребностей в финансировании и смягчения экономических последствий войны.

"Эта выплата в рамках RFI, эквивалентная 50% квоты Украины в МВФ, поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса, возникающие в связи с последствиями продолжающейся войны, и окажет критически важную поддержку в краткосрочной перспективе, играя роль катализатора для финансирования от других партнеров", – отмечается в релизе.

Согласно ему, Украина отказалась от текущей программы финансирования МВФ Stand by и заявила о своем намерении сотрудничать с Фондом для разработки новой экономической программы, направленной на восстановление и рост, когда позволят условия. Украинские власти намерены продолжать тесные консультации с персоналом МВФ, поскольку продолжают разрабатывать и осуществлять эффективные меры по смягчению последствий кризиса, говорится в сообщении.

"Российское военное вторжение в Украину стало причиной масштабного гуманитарного и экономического кризиса. Трагическая гибель людей, огромные потоки беженцев и огромное разрушение инфраструктуры и производственных мощностей причиняют тяжелые человеческие страдания и приведут к глубокой рецессии в этом году. Потребности в финансировании велики, неотложны и могут значительно возрасти по мере продолжения войны", – приводятся в релизе слова исполнительного директора Фонда Кристалины Георгиевой.

По ее словам, реакция украинских властей на чрезвычайные ситуации была отличной. Административный контроль и контроль над движением капитала были введены для сохранения валютных резервов и снижения неопределенности в отношении обменного курса. Для дальнейшего поддержания финансовой стабильности Нацбанк Украины учредил новый механизм поддержания ликвидности и ввел регулятивные послабления. Введены лимиты на снятие наличных, но безналичные операции не ограничены. Фискальная политика была направлена на обеспечение приоритетных платежей. Украина выполнила все долговые обязательства, отметила Георгиева.

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"На этом экстраординарном фоне МВФ утвердил критическую финансовую поддержку. Это должно стать катализатором крупномасштабной мобилизации дополнительного льготного финансирования, которое потребуется для восполнения дефицита финансирования и смягчения экономических последствий войны. Как только война закончится и можно будет провести надлежащую оценку ущерба, вероятно, потребуется дополнительная крупная поддержка для поддержки усилий по восстановлению", – заявила глава МВФ.

По ее словам, Фонд выражает глубочайшие соболезнования украинскому народу в эти чрезвычайно трудные времена и будет продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запросила экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов.

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МВФ война России и Украины
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