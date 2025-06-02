Зеленский анонсировал важные оборонные пакеты для Украины

О чем говорит Зеленский:
- Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи
- Партнеры обещают инвестировать в производство украинского оружия
Украина получит новые пакеты военной помощи от партнеров. Это произойдет в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после саммита "Бухарестской девятки" в Вильнюсе.
Также партнеры обещают инвестировать в производство украинского оружия, в частности дронов.
"Все наши совместные инвестиции в производство дронов, весь наш совместный опыт на поле боя, все, что мы делаем вместе с нашими партнерами - все это усиливает Европу. Сегодня мы согласились с нашими партнерами по нескольким совместным решениям, которые усилят нашу безопасность даже больше. Спасибо каждому за готовность помочь. Будут новые оборонные пакеты, новые инвестиции в производство украинского оружия, особенно дронов, - отметил президент.
Переговоры в Стамбуле 2 июня - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле. Владимир Зеленский назвал основные детали позиции Украины на предстоящих переговорах с российской делегацией в Стамбуле.
Также ранее Зеленский высказался о переговорах в Стамбуле. Зеленский подчеркнул, что всегда нужно верить в какие-то решения.
Ранее бывший российский дипломат Бондарев раскрыл реальный план РФ и отметил, что переговоры в Стамбуле не приведут к миру. По его словам, Путин считает, что у него на руках все козыри.
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