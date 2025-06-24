"Мы бежали к огородам и прогремел взрыв": на Сумщине едва не погибла целая семья с детьми

Россияне атаковали "Шахедами" село Большой Бобрик неподалеку от Сум. Под ударом были частные жилые дома.

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РФ ударила Шахедами по Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Что известно:

РФ атаковала "Шахедами" Сумскую область

Под ударом оказались частные жилые дома

В результате атаки едва не погибла целая семья с двумя детьми

Российские оккупанты атаковали Сумскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Целый "табун" дронов ударил по частным домам в селе Большой Бобрик, что в 15 км от Сум. Эта ночь едва не стала последней для семьи Михаила Утича. Об этом он рассказал возле собственного разрушенного дома. Видео уже разлетелось в Сети.

Поздно вечером Михаил вместе с женой и двумя детьми вернулись домой. Они привезли 8-летнего сына и 11-летнюю дочь из летнего лагеря. Девочка уже заснула, а мальчик решил посмотреть мультики.

видео дня

В этот момент они услышали звук "Шахедов". Они уже привыкли к тому, что дроны часто пролетают мимо, но на этот раз они шли на удар. "Шахеды" один за другим попадали в жилые дома.

Мужчина успел забежать в дом, забрать детей и выбежать. Они как можно быстрее бежали в сторону огородов, даже не забрав документы. Именно в этот момент "Шахед" попал в их дом.

"Будто мы его дальше слышали, он на пике пошел. Уже такое слышал - у нас тут "пролеты" были. А следующий - с другой стороны. Они уже роями шли", - рассказал господин Михаил.

Супруги в отчаянии, ведь от дома не осталось абсолютно ничего, поблизости видно только воронку от взрыва. Однако, к счастью, они выжили и физически не пострадали.

У мужчины поблизости был собственный бизнес. Он разводил кроликов, птицу и нутрий. Из нескольких десятков нутрий выжила только одна.

Смотрите видео с места атаки на Сумщину:

РФ ударила Шахедами по Сумской области / фото: скриншот

Председатель Сумской ОГА Олег Григоров отметил, что в результате этой атаки погибли три человека. Среди них был и 5-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов другого разрушенного дома. Мать мальчика, сестра и бабушка живы, но они находятся в больнице в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.

Также известно, что среди погибших была еще женщина и мужчина из разных семей. Всего в результате атаки пострадали 6 человек. У них ожоги, переломы и острая стрессовая реакция. Россияне повредили и разрушили более 20 частных домов и автомобили.

Атака на Киев и область 23 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись на жилые районы, больницы, спортивную инфраструктуру. В Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Есть жертвы, под завалами - люди.

В Киеве от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

Житель частично разрушенного дома в Киеве, где завалился почти весь подъезд, рассказал, как ему удалось выжить. Оказалось, что бетонная плита прижала ноги мужчине. Ему удалось самостоятельно высвободиться и спуститься с 5 этажа по громоотводу под звуки авто, которые горели и взрывались.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сперва вечером запускают дроны, а потом - ракеты.

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