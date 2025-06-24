Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Мы бежали к огородам и прогремел взрыв": на Сумщине едва не погибла целая семья с детьми

Ангелина Подвысоцкая
24 июня 2025, 18:40
232
Россияне атаковали "Шахедами" село Большой Бобрик неподалеку от Сум. Под ударом были частные жилые дома.
нападение на Сумы
РФ ударила Шахедами по Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Что известно:

  • РФ атаковала "Шахедами" Сумскую область
  • Под ударом оказались частные жилые дома
  • В результате атаки едва не погибла целая семья с двумя детьми

Российские оккупанты атаковали Сумскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Целый "табун" дронов ударил по частным домам в селе Большой Бобрик, что в 15 км от Сум. Эта ночь едва не стала последней для семьи Михаила Утича. Об этом он рассказал возле собственного разрушенного дома. Видео уже разлетелось в Сети.

Поздно вечером Михаил вместе с женой и двумя детьми вернулись домой. Они привезли 8-летнего сына и 11-летнюю дочь из летнего лагеря. Девочка уже заснула, а мальчик решил посмотреть мультики.

видео дня

В этот момент они услышали звук "Шахедов". Они уже привыкли к тому, что дроны часто пролетают мимо, но на этот раз они шли на удар. "Шахеды" один за другим попадали в жилые дома.

Мужчина успел забежать в дом, забрать детей и выбежать. Они как можно быстрее бежали в сторону огородов, даже не забрав документы. Именно в этот момент "Шахед" попал в их дом.

"Будто мы его дальше слышали, он на пике пошел. Уже такое слышал - у нас тут "пролеты" были. А следующий - с другой стороны. Они уже роями шли", - рассказал господин Михаил.

Супруги в отчаянии, ведь от дома не осталось абсолютно ничего, поблизости видно только воронку от взрыва. Однако, к счастью, они выжили и физически не пострадали.

У мужчины поблизости был собственный бизнес. Он разводил кроликов, птицу и нутрий. Из нескольких десятков нутрий выжила только одна.

Смотрите видео с места атаки на Сумщину:

нападение на Сумистну
РФ ударила Шахедами по Сумской области / фото: скриншот

Председатель Сумской ОГА Олег Григоров отметил, что в результате этой атаки погибли три человека. Среди них был и 5-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов другого разрушенного дома. Мать мальчика, сестра и бабушка живы, но они находятся в больнице в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.

Также известно, что среди погибших была еще женщина и мужчина из разных семей. Всего в результате атаки пострадали 6 человек. У них ожоги, переломы и острая стрессовая реакция. Россияне повредили и разрушили более 20 частных домов и автомобили.

  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Нацполиция Украины
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Нацполиция Украины
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Нацполиция Украины
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Нацполиция Украины
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Сумская областная прокуратура
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Сумская областная прокуратура
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Сумская областная прокуратура
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Сумская областная прокуратура
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне

Атака на Киев и область 23 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись на жилые районы, больницы, спортивную инфраструктуру. В Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Есть жертвы, под завалами - люди.

В Киеве от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

Житель частично разрушенного дома в Киеве, где завалился почти весь подъезд, рассказал, как ему удалось выжить. Оказалось, что бетонная плита прижала ноги мужчине. Ему удалось самостоятельно высвободиться и спуститься с 5 этажа по громоотводу под звуки авто, которые горели и взрывались.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сперва вечером запускают дроны, а потом - ракеты.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область вторжение России атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дожди, грозы и шквалы: Украину в ближайшее время атакует мощный шторм

Дожди, грозы и шквалы: Украину в ближайшее время атакует мощный шторм

19:22Синоптик
РФ получила новый способ заработать на войне, но это не надолго - Загородний

РФ получила новый способ заработать на войне, но это не надолго - Загородний

19:21Война
Почему отставка премьера Шмыгаля не состоится на днях

Почему отставка премьера Шмыгаля не состоится на днях

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с ребенком за 27 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с ребенком за 27 секунд

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

Последние новости

19:22

Дожди, грозы и шквалы: Украину в ближайшее время атакует мощный шторм

19:21

РФ получила новый способ заработать на войне, но это не надолго - Загородний

19:20

Тратил огромные деньги на одежду: историк рассказал правду о Тарасе Шевченко

19:10

Почему отставка премьера Шмыгаля не состоится на дняхмнение

19:04

"Не должен был там оказаться": Трамп сказал, о чем спросит Зеленского на встрече

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
18:42

Для многих станет сюрпризом: как правильно сказать на украинском "іменинник"

18:40

"Мы бежали к огородам и прогремел взрыв": на Сумщине едва не погибла целая семья с детьмиФотоВидео

18:27

Будут снова как новые: простой лайфхак, как отбелить носки без химии

18:25

Доллар полетел вниз, евро установил исторический рекорд: новый курс на 25 июня

Реклама
17:43

4 знака зодиака, у которых любовь как в кино: кто любит страстно и горячо

17:37

Почему на похоронах переворачивают стулья: священник ответил, надо ли так делатьВидео

17:30

"Не мацать": Никитюк показала "сосуды" для кормления

17:22

Русских почти не было: когда и почему в РФ существовала Зеленая Украина

17:20

"Очередной удар по жизни": Зеленский жестко отреагировал на атаку РФ по ДнепруФотоВидео

17:17

"С собой помоги": Трамп больно "уколол" Путина из-за одиозного предложения

17:16

Оккупанты завели на Сергея Жадана уголовное дело - детали

16:56

Эксперты назвали самые надежные авто: ТОП-5 бюджетных брендов, что служат годами

16:54

Тайна раскрыта: кто на самом деле изображен на фресках Софии Киевской

16:46

"России отрубили щупальце": у Путина проблемы из-за войны между Израилем и Ираном

16:39

Украина может производить 8 млн беспилотников в год, однако есть одно "но" - Зеленский

Реклама
16:18

"Мы строим мост": генсек НАТО уверенно намекнул на сюрприз для Украины

16:17

Пенсионерам начислят 944 грн ежемесячно: как оформить дополнительные выплаты

16:13

Загадка для многих киевлян: что скрывает станция метро Позняки

16:10

Россияне убегают с позиции: в ВСУ рассказали об улучшении ситуации на Сумщине

15:52

Загадка для самых умных: нужно найти ошибку на картинке всего за 5 секунд

15:41

Столбики термометров поднимутся выше нормы: погода в июле приготовила сюрпризы

15:30

Нужно ли праздновать Ивана Купала: священник четко объяснил

15:17

"Что вы делаете?!": Трамп набросился с матами на Израиль в прямом эфире, видео

14:53

"По Москве тоже ударим": чем опасна для россиян новая украинская ракета "Сапсан"

14:50

РФ остановит войну только в 2 случаях: Загородний описал оба варианта

14:40

ПВО Украины серьезно усилят: Киеву выделяют крупный пакет военной помощи

14:35

Как одеться на случай начала Третьей мировой: что известно о новом тренде

14:31

"На парикмахера не хватило": неузнаваемая Клара Новикова вышла в свет с бокаломВидео

14:18

Без знания грозит в штраф в 2 тыс грн: появился странный знак с номером 1010-70

14:05

Часть областей - с дождями, часть - с +31: где в Украине резко изменится погода

13:56

Лунный календарь на июль 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

13:53

Возможен ли компромисс с Путиным: важное заявление Зеленского насчет переговоров

13:51

Порошенко задекларировал миллионный подарок детям, отдыхая в Турции во время атак на Украину - журналисты

13:31

Количество жертв из-за обстрелов Днепра растет: под удар попало 10 детских садовФото

13:06

Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - первые детали

Реклама
13:00

Офер Керцнер - бизнесмен, девелопер, международный инвестор досье

12:59

Это было нормой: почему женщинам раньше запрещали носить брюки

12:40

Про ванную и коридор можно забыть: почему правило "двух стен" больше не спасает

12:37

Членство Украины в НАТО сейчас невозможно, хотя и взаимовыгодно - Зеленский

12:35

"Всюду погибшие и пострадавшие": подробности ракетного удара РФ по ДнепруФотоВидео

12:12

"Меня ужасно пугали": Леся Никитюк показала, как выглядит через неделю после родов

12:02

Самые богатые дети мира: ошеломляющие суммы детей Бейонсе и Королевской семьиВидео

12:02

Зеленский анонсировал встречу с Трампом и назвал вероятные сроки

11:50

Чем отличаются 2 мальчика: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 16 секунд

11:47

Посевной календарь на июль 2025: что еще можно посадить

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять