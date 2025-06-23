СМИ назвали районы Киева, которые больше всего страдают от российских атак

Самым разрушительным месяцем за все время с начала полномасштабного вторжения стал март 2022 года.

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Лидеры среди киевских районов по обстрелам со стороны РФ / коллаж: Главред, фото: kyiv_pro_office

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Удары приходятся преимущественно на районы, где есть крупные промышленные предприятия

Россияне все больше ударов направляют на промзоны и офисные центры

Лидерами среди киевских районов по обстрелам стали Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский районы. Об этом сообщает Texty.org.ua.

Отмечается, что самым разрушительным месяцем за все время с начала полномасштабного вторжения стал март 2022 года. Тогда под Киевом шли ожесточенные бои, в город часто прилетали даже не ракеты, а обычные снаряды российской артиллерии и реактивные системы залпового огня. Из 29 идентифицированных обстрелов в марте 14 попаданий пришлось именно на артиллерийские снаряды, РСЗО "Град" и мины.

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Вторым по статистике стал май 2023 года. Целый месяц на Киев беспрестанно летели "Калибры", "Кинжалы", "Искандеры" и все, что тогда производил российский военно-промышленный комплекс. Всего в том мае россияне совершили 18 обстрелов Киева, иногда было по несколько обстрелов в сутки. Тогда же враг начал массово использовать "Шахеды".

После этого по несколько месяцев в столице было относительно спокойно. Однако уже с последнего квартала 2024 года обстрелы города становятся все более регулярными. Россия стала запускать больше дронов.

Удары ракетами приходятся преимущественно на районы, где есть крупные промышленные предприятия: завод "Артем" и Киевский завод автоматики (оба Шевченковский район), заводы "Антонов" (Святошинский район), "Меридиан" и "Большевик" (Соломенский район). Туда или поблизости постоянно прилетает. Чтобы в этом убедиться, стоит съездить и посмотреть на территорию вокруг станции метро "Лукьяновская", которая все больше напоминает зону боевых действий. Есть квартиры из домов рядом, которые были повреждены уже несколько раз.

"Крупные заводы имеют большие площади, хотя и размещаются рядом с жилой застройкой. Плюс с советских времен там, как правило, есть настоящие и большие бомбоубежища. Все это и пытаются разрушить", - говорится в сообщении.

Также в свое время российские ракеты достаточно регулярно целились в "Жуляны", аэропорт в Соломенском районе. Доставалось и энергообъектам.

Со временем россияне все больше ударов направляют и на другие промзоны и офисные центры, где, по их мнению, могут быть склады или какое-то производство. И в этом им очень помогают "шахеды", потому что это дешевое оружие.

Первые прилеты "шахедов" по Киеву зафиксировали еще в октябре 2022 года. Тогда они получили прозвище "газонокосилки" или "мопеды". Но со временем россияне все больше совершенствовали их конструкцию.

В июне на Киеве россияне испытали свою новую тактику комбинированных ударов. Атака дронов-камикадзе происходит в течение почти всей ночи, залетают они волнами с разных сторон. А параллельно еще наносятся удары баллистическими и крылатыми ракетами. Расчет здесь очень простой: максимально перегрузить нашу ПВО дронами, а затем нанести ракетный удар.

Во время одного из последних ударов по городу 17 июня в целом было повреждено около 50 зданий.

Отмечается, что рассчитаны удары на максимальное количество жертв, как это было во время последних ударов, когда ракеты обрушили целые подъезды жилых домов. Фактически речь идет о террористических актах, которые россияне пытаются замаскировать под якобы неудачные удары по промышленным предприятиям города.

Удар по Киеву 23 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись на жилые районы, больницы, спортивную инфраструктуру. В Шевченковском районе столицы разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

Впоследствии житель частично разрушенного дома в Киеве, где завалился почти весь подъезд, рассказал, как ему удалось выжить. Оказалось, что бетонная плита прижала ноги мужчине. Ему удалось самостоятельно высвободиться и спуститься с 5 этажа по громоотводу под звуки авто, которые горели и взрывались.

Кроме этого, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сперва вечером запускают дроны, а затем - ракеты.

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