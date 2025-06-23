Не только Венгрия: европейские страны заблокировали новый пакет санкций против РФ

Две страны не хотят отказываться от российских нефти и газа.

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Две страны заблокировали введение нового пакета санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что известно:

ЕС хочет ввести 18-й пакет санкций против РФ

В пакет санкций хотят включить снижение регулируемой цены на российскую нефть

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций

Евросоюз планировал ввести новый пакет санкций против России. Однако две страны выступили против и заблокировали процесс. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге, сообщает Reuters.

18-й пакет санкций не поддержали Венгрия и Словакия. Сийярто заявил, что такое решение было принято, потому что Венгрия и Словакия хотят и дальше покупать дешевый российский газ и нефть.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что Словакия не поддержит пакет санкций, если ЕС не предложит путь решения ситуации, в которой Словакия окажется после постепенного отказа от импорта российских энергоносителей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давит на ЕС с требованием снять с повестки дня вопрос о запрете на российские энергоносители из-за ожидаемого роста цен на них после ударов по Ирану.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Новый пакет санкций ЕС против РФ

10 июня Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против России. Он предусматривает снижение регулируемой цены на российскую нефть. Предлагается установить цену на уровне 45 долларов за баррель, вместо 60 долларов за баррель.

Также планируются дополнительные ограничения в отношении российских банков и военно-промышленного комплекса.

Санкции против России - новости по теме

Как сообщал Главред, Путину рекомендуют готовиться к жестким санкциям - был четкий сигнал из Берлина. Мировые лидеры будут давить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров.

Также ранее сообщалось, что на Мерца "набросились" за невыполнение обещаний по санкциям. Президент Литвы подчеркнул, что Москва представляет угрозу для всей Европы.

Кроме того, Европа сейчас созревает к тому, чтобы повлиять на Словакию и Венгрию и заставить их поддержать санкции против страны-агрессора России.

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