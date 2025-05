СМИ раскрыли, почему Германия тормозит передачу Украине крылатых ракет Taurus

Основное:

Немецкий канцлер Фридрих Мерц неоднократно заявлял об отсутствии ограничений на использование Украиной западного вооружения. Речь шла в том числе о ракетах Taurus, однако решения об их передаче до сих пор нет.

Как сообщает The Guardian, в последнее время Мерц уклоняется от ответа, почему Германия все еще не предоставляет эти ракеты Украине. Вероятно, это происходит из-за внутреннего сопротивления.

Издание предполагает, что коалиционный партнер - социал-демократическая партия, в частности министр финансов Ларс Клингбайль может выступать против решения передавать Украине ракеты Taurus.

Несмотря на это, союзники немецкого канцлера убеждены, что Мерц все же устранил одно из главных препятствий на пути к передаче необходимых Украине крылатых ракет.

Напомним, федеральный канцлер Германии объявил, что Украина и Германия подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере закупки дальнобойного вооружения. В то же время Мерц не дал четкого ответа относительно возможного предоставления Киеву ракет Taurus.

При этом накануне стало известно, что Фридрих Мерц не исключает поставки Украине крылатых ракет Taurus. Он добавил, что все будет происходить "в пределах возможного".

Ранее, как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос Taurus он обсуждал во время встречи тет-а-тет с Мерцом. Украина работает в этом направлении, но публично подробности о передаче ракет не разглашаются.

Что такое The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.