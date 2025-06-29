Россия определила роль для Китая в оккупированном Крыму - о чем договариваются

Оккупационные власти Крыма пытаются привлечь китайский бизнес к строительству инфраструктурных объектов на полуострове, сообщает СВР Украины.

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Россия ведет переговоры с Китаем по Крыму / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем говорится в материале:

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов хочет привлечь Китай для строительства объектов на полуострове

Речь идет о морском порту в Керчи и инфраструктуре озера Донузлав, где находится военная база РФ

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов намерен привлечь китайский бизнес к развитию транспортной инфраструктуры на аннексированном полуострове. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В частности, речь идет о строительстве морского порта и железнодорожной инфраструктуры.

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По словам Аксенова, уже достигнуты предварительные договоренности по двум объектам - Керченскому морскому порту, который Россия активно использует для "серого" экспорта, и инфраструктуре вокруг озера Донузлав, где расположена база военно-морского флота РФ.

Для заключения окончательных соглашений оккупационные власти планируют пригласить китайских бизнесменов непосредственно посетить Крым.

"Среди них - China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), являющаяся одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей. Общая сумма капитала оценивается в 10 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении разведки.

Позиция Китая относительно войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 июня украинские военные из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен китайского военного на Торецком направлении.

Ранее, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином выразил поддержку расширению китайских производств в России, сообщает The Moscow Times.

В то же время внутренние документы ФСБ, которые попали в руки журналистов The New York Times, свидетельствуют о недоверии российских спецслужб к Китаю. В отчете, который, вероятно, датируется началом 2024 года, КНР называют потенциальным врагом и вероятным претендентом на часть территории РФ. Шесть западных разведывательных агентств подтвердили подлинность документа.

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Что такое Служба внешней разведки? Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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