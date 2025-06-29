Россия определила роль для Китая в оккупированном Крыму - о чем договариваются

О чем говорится в материале:
- Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов хочет привлечь Китай для строительства объектов на полуострове
- Речь идет о морском порту в Керчи и инфраструктуре озера Донузлав, где находится военная база РФ
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов намерен привлечь китайский бизнес к развитию транспортной инфраструктуры на аннексированном полуострове. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
В частности, речь идет о строительстве морского порта и железнодорожной инфраструктуры.
По словам Аксенова, уже достигнуты предварительные договоренности по двум объектам - Керченскому морскому порту, который Россия активно использует для "серого" экспорта, и инфраструктуре вокруг озера Донузлав, где расположена база военно-морского флота РФ.
Для заключения окончательных соглашений оккупационные власти планируют пригласить китайских бизнесменов непосредственно посетить Крым.
"Среди них - China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), являющаяся одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей. Общая сумма капитала оценивается в 10 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении разведки.
Политика Китая в отношении войны РФ против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 июня украинские военные из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен китайского военного на Торецком направлении.
Ранее, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином выразил поддержку расширению китайских производств в России, сообщает The Moscow Times.
В то же время внутренние документы ФСБ, которые попали в руки журналистов The New York Times, свидетельствуют о недоверии российских спецслужб к Китаю. В отчете, который, вероятно, датируется началом 2024 года, КНР называют потенциальным врагом и вероятным претендентом на часть территории РФ. Шесть западных разведывательных агентств подтвердили подлинность документа.
Другие новости:
- В Днепре заметили диких животных: горожанам советуют не приближаться к ним
- Некоторые украинцы получат лишь 25% от суммы пенсии: кому "урежут" выплаты
- Новая угроза для Сум: СМИ раскрыли, как РФ смогла достать артиллерией до пригорода
Что такое Служба внешней разведки?
Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред