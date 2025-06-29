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В Днепре заметили диких животных: горожанам советуют не приближаться к ним

Виталий Кирсанов
29 июня 2025, 14:13
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Двух животных увидели возле жилого массива "Победа-3".
В Днепре заметили диких животных
В Днепре заметили диких животных / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Труха

Кратко:

  • Обе лисички выглядят худыми и истощенными
  • Дикие животные могут быть переносчиками бешенства

В четверг, 26 июня, в Днепре на улице прохожие увидели пару диких животных. Они стояли на обочине около проезжей части. Фото опубликовали местные Telegram-каналы.

В сообщении отмечается, что двух животных увидели возле жилого массива "Победа-3".

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В комментариях люди написали, что обе лисички выглядят худыми и истощенными, однако как отмечается, в теплое время года животные сбрасывают зимний густой мех, который больше не нужен для согревания. В этот период шерсть выглядит редкой, неравномерной, кое-где облезлой - особенно на боках, спине или хвосте.

Кроме того, зимой лисы накапливают жир, а летом, когда еды больше, но метаболизм ускоряется, они становятся худее. Также у лис в это время больше движений: охота, уход за выводком.

В сообщении также напомнили, что лисы – дикие животные, которые могут быть переносчиками тяжелой болезни – бешенства. Именно поэтому лучше не приближаться к ним близко.

Больше интересных новостей:

Что такое бешенство

Это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита с стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

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