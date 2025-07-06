Большая игра Си: аналитик раскрыл три причины, зачем Пекину затяжная война в Украине

Пекин использует войну в Украине, чтобы ослабить США и укрепить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Китай увеличивает прибыли от торговли с РФ, покупая энергоносители дешево и поставляя технологии, запрещенные на Западе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Китай заявил, что не допустит поражения России в войне

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Эксперт назвал три причины, почему КНР выгодна длительная война

Китай не скрывает стратегического интереса к продолжению войны в Украине, и это вовсе не новость для западных аналитиков. На днях СМИ сообщили, что министр иностранных дел КНР Ван И во время разговора с новым главным дипломатом ЕС Каей Каллас якобы заявил, что Пекин не может допустить поражения России в этой войне.

Австралийский военный аналитик и отставной генерал Мик Райан считает, что Китай имеет как минимум три стратегические причины поддерживать длительное кровопролитие в Украине. Об этом он написал на платформе Substack.

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"Несмотря на заявления Китая о том, что они не являются стороной в войне и что они стремятся к мирным переговорам, Ван И подтвердил стратегическую призму, сквозь которую Китай на самом деле смотрит на войну. Их расчет таков: Китаю выгодно продолжение войны в Украине", - отметил Райан.

По его словам, китайское руководство рассматривает полномасштабную войну в Украине как положительное явление в стратегическом смысле, несмотря на ее гуманитарные последствия.

"Пекин не проявил никакого сочувствия к украинскому народу с момента начала полномасштабной попытки России покорить страну в феврале 2022 года", - подчеркивает Райан.

Среди основных причин такой позиции он называет:

Отвлечение США.

По словам Райана, война в Украине заставляет США тратить ресурсы и внимание на помощь Киеву, а значит - меньше сосредотачиваться на сдерживании Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Каждая минута, которую американские политические и стратегические лидеры тратят на размышления об Украине, - это минута, когда они не могут сосредоточиться на китайской угрозе. Каждый доллар, потраченный на военную и экономическую помощь Украине, - это доллар, который нельзя инвестировать в защиту западной части Тихого океана от китайской агрессии", - объясняет аналитик.

Экономические выгоды.

Китай существенно нарастил торговлю с Россией после начала полномасштабной агрессии. Пекин покупает российские энергоносители по сниженным ценам, а взамен поставляет Москве высокотехнологичную продукцию, которую та больше не может закупать на Западе.

Позиция Китая / Инфографика: Главред

Идеологическое противостояние с Западом.

Райан отмечает, что Пекин воспринимает войну как часть глобальной борьбы автократических режимов против западной модели. "Война в Украине позволяет Си изображать конфликт как борьбу, навязанную России НАТО и Америкой. Кроме того, с точки зрения Си, это оправдывает усиленное внимание к национальной безопасности, повышение политической чистоты высшего гражданского и военного руководства, а также модернизации китайских войск", - добавляет аналитик.

По мнению Райана, Китай играет "в долгую игру", позволяя России быть на передовой антизападного фронта, а сам при этом получает политические дивиденды и сохраняет контроль над ситуацией.

Политика Китая в отношении войны РФ против Украины - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 июня украинские военные из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен китайского военного на Торецком направлении.

Ранее, в Китае заявили о готовности укреплять стратегическую коммуникацию с Францией для политического урегулирования "украинского кризиса". Об этом заявил глава МИД страны Ван И во время брифинга в Париже.

Кроме того, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с новой главой дипломатии ЕС Каей Каллас заявил, что Пекин "не может позволить себе поражения России в Украине".

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Об источнике: Substack Substack - это американская онлайн-платформа, которая обеспечивает публикацию, оплату, аналитику и инфраструктуру дизайна для поддержки подписки на информационные бюллетени. Substack был основан в 2017 году Крисом Бестом, соучредителем Kik Messenger; Джарадж Сети, руководитель платформы и главный разработчик Kik Messenger ; и Хемиш Маккензи, бывший технический репортер PandoDaily.Бест и Маккензи описывают Stratechery Бена Томпсона, технический и медиа-информационный бюллетень на основе подписки, как главное вдохновение для их платформы. Кристофер Бест исполняет обязанности исполнительного директора с марта 2019 года. wikipedia

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