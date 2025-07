Угроза нападения России на Эстонию: в НАТО жестко предупредили Путина

Реакция Североатлантического альянса будет разрушительной, сказал генсекретарь блока Марк Рютте.

Путин знает, что НАТО будет действовать решительно, а США заступятся за Европу - Рютте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Россия может напасть на Эстонию через 5-7 лет

НАТО во главе с США жестко ответят на возможное нападение России

Путин понимает, что у Альянса есть планы, как ответить на агрессию РФ

В НАТО допускают, что страна-оккупант Россия может напасть на Эстонию через 5-7 лет. Однако у Альянса есть план, и глава Кремля Владимир Путин знает, что при таком сценарии блок будет действовать. Заработает 5-я статья, а Соединенные Штаты сто процентов придут на помощь. Об этом заявил генеральный секретарь коллективного блока безопасности Запада Марк Рютте.

У НАТО есть планы на случай сценария войны РФ против Эстонии

В интервью The New York Times он прокомментировал материал New Yorker, в котором описывались "не очень успешные" учения в Эстонии, направленные на подготовку страны к возможному нападению России.

Как утверждает Рютте, авторы New Yorker правы. Впрочем, это не тревожный сигнал, поскольку у Альянса в активе "все планы на случай нападения на Эстонию".

По его словам, нападение РФ на Эстонию через 5-7 лет возможно, но тогда НАТО будет действовать решительно в рамках коллективной обороны, а США придут на помощь.

"У нас есть все планы на случай нападения на Эстонию – и россияне это знают – наша реакция будет разрушительной. Я не могу вдаваться во все детали, потому что Владимир Путин, я знаю, смотрит эти программы. Но мы должны быть уверены, что у нас есть не только эти планы, но и люди и военная техника для их выполнения. И именно поэтому мы должны тратить больше (на оборону). Но это не означает, что эстонцы оставлены на произвол судьбы. На помощь придет вся сила НАТО, включая полную поддержку Соединенных Штатов. Путин это знает. Вот почему он не нападет на Эстонию сегодня. Но он может напасть через пять-семь лет, если мы не сделаем все эти дополнительные инвестиции", - объяснил Рютте.

Кратко о возможностях НАТО и оси зла / Инфографика: Главред

Штаты "полностью преданы статье 5"

Рютте убежден, что Штаты поддерживают статью 5 о коллективной обороне и в обязательном порядке помогут странам Альянса в случае войны.

"У меня нет никаких сомнений, и это было очень четко сказано на заключительной пресс-конференции в Гааге. Но также все, что я обсуждал в течение последних шести месяцев с новой американской администрацией – абсолютно без всякого сомнения, что США полностью преданы НАТО, полностью преданы статье 5. Есть один большой раздражитель, и это тот факт, что европейцы не платят свою справедливую долю", - подчеркнул Марк Рютте.

Россия может напасть на НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

