Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

Вкратце:
- Россия не может производить новые стратегические бомбардировщики
- Использует старые корпуса и западную электронику
- Запчасти берут из разобранных старых самолетов
Россия потеряла способность производить стратегические бомбардировщики, заявил военный эксперт Валерий Рябых, директор по развитию компании Defense Express в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, корпуса для тяжелых бомбардировщиков, которые использует Москва, были изготовлены еще в советское время, а современное оснащение базируется частично на западной электронике.
После полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла доступ к ключевым компонентам, а остальные запчасти получает путем разборки старых самолетов, в том числе тех, которые когда-то были переданы Украиной.
"Поэтому те запчасти, которые еще имеют определенный ресурс, россияне используют для изготовления "новых" самолетов", - пояснил Рябых.
Эксперт также отметил, что Россия не смогла наладить выпуск новых гражданских самолетов в сотрудничестве с западными странами, поэтому о полноценном производстве стратегических бомбардировщиков речь пока не идет.
"Начать производство стратегических бомбардировщиков с нуля у россиян не получится", - констатировал Валерий Рябых.
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Кроме того, 1 июля в России упал многоцелевой истребитель Су-34. Пилоты успели эвакуироваться. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что инцидент произошел в Нижегородской области РФ.
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Об источнике: Defense Express
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