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Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

Руслан Иваненко
3 июля 2025, 23:35
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Запчасти для "новых" российских бомбардировщиков добирают путем разборки старых самолетов, включая те, что получили от Украины.
Самолет
Военный эксперт объясняет, почему Россия потеряла доступ к современным компонентам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Россия не может производить новые стратегические бомбардировщики
  • Использует старые корпуса и западную электронику
  • Запчасти берут из разобранных старых самолетов

Россия потеряла способность производить стратегические бомбардировщики, заявил военный эксперт Валерий Рябых, директор по развитию компании Defense Express в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, корпуса для тяжелых бомбардировщиков, которые использует Москва, были изготовлены еще в советское время, а современное оснащение базируется частично на западной электронике.

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После полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла доступ к ключевым компонентам, а остальные запчасти получает путем разборки старых самолетов, в том числе тех, которые когда-то были переданы Украиной.

"Поэтому те запчасти, которые еще имеют определенный ресурс, россияне используют для изготовления "новых" самолетов", - пояснил Рябых.

Эксперт также отметил, что Россия не смогла наладить выпуск новых гражданских самолетов в сотрудничестве с западными странами, поэтому о полноценном производстве стратегических бомбардировщиков речь пока не идет.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Авиация РФ / Инфографика: Главред

"Начать производство стратегических бомбардировщиков с нуля у россиян не получится", - констатировал Валерий Рябых.

Авиационные аварии в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 мая 2025 года в Орловской области России произошла авиакатастрофа. По данным российских СМИ, упал многоцелевой вертолет Ми-8.

Ранее, 2 апреля, в Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 во время выполнения планового полета. Эту информацию подтвердили российские СМИ со ссылкой на министерство обороны.

Кроме того, 1 июля в России упал многоцелевой истребитель Су-34. Пилоты успели эвакуироваться. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что инцидент произошел в Нижегородской области РФ.

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Об источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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