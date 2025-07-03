Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

Запчасти для "новых" российских бомбардировщиков добирают путем разборки старых самолетов, включая те, что получили от Украины.

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Военный эксперт объясняет, почему Россия потеряла доступ к современным компонентам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Россия не может производить новые стратегические бомбардировщики

Использует старые корпуса и западную электронику

Запчасти берут из разобранных старых самолетов

Россия потеряла способность производить стратегические бомбардировщики, заявил военный эксперт Валерий Рябых, директор по развитию компании Defense Express в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, корпуса для тяжелых бомбардировщиков, которые использует Москва, были изготовлены еще в советское время, а современное оснащение базируется частично на западной электронике.

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После полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла доступ к ключевым компонентам, а остальные запчасти получает путем разборки старых самолетов, в том числе тех, которые когда-то были переданы Украиной.

"Поэтому те запчасти, которые еще имеют определенный ресурс, россияне используют для изготовления "новых" самолетов", - пояснил Рябых.

Эксперт также отметил, что Россия не смогла наладить выпуск новых гражданских самолетов в сотрудничестве с западными странами, поэтому о полноценном производстве стратегических бомбардировщиков речь пока не идет.

Авиация РФ / Инфографика: Главред

"Начать производство стратегических бомбардировщиков с нуля у россиян не получится", - констатировал Валерий Рябых.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 мая 2025 года в Орловской области России произошла авиакатастрофа. По данным российских СМИ, упал многоцелевой вертолет Ми-8.

Ранее, 2 апреля, в Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 во время выполнения планового полета. Эту информацию подтвердили российские СМИ со ссылкой на министерство обороны.

Кроме того, 1 июля в России упал многоцелевой истребитель Су-34. Пилоты успели эвакуироваться. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что инцидент произошел в Нижегородской области РФ.

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