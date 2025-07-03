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Взрыв, всколыхнувший Житомирскую область: количество жертв продолжает расти

Руслан Иваненко
3 июля 2025, 02:06
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На Житомирщине взорвалось предприятие, среди пострадавших четверо детей, еще одного человека ищут.
Житомир
Взрыв разрушил более двух десятков домов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Взрыв прогремел вечером 2 июля на территории предприятия
  • Погибли 2 человека, еще 24 пострадали, среди них 4 ребенка
  • Полностью разрушено около 25 жилых домов

Количество пострадавших в результате мощного взрыва, произошедшего в среду вечером, 2 июля, вблизи Житомира, возросло до 24 человек. Среди раненых - четверо детей. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, взрыв произошел не на автозаправочной станции, как сообщалось ранее, а на территории одного из предприятий. Сейчас известно о двух погибших. Одно тело уже достали из-под завалов, другое - до сих пор ищут спасатели.

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"Те, кто погибли, находились на предприятии", - отметил Бунечко.

Глава ОВА уточнил, что многие раненые находились дома во время взрыва.

"Из 24 человек, доставленных в медучреждения, 4 детей. Кроме того, фиксируем самообращение людей, поэтому дополнительную информацию подадим позже", - сообщил он.

По предварительным данным, полностью уничтожено около 25 жилых домов. Оценка масштабов повреждений продолжается - специалисты продолжают осмотр домохозяйств.

На месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, психологи и другие службы. Развернуты штабы ГСЧС и местной общины. Людям, которые остались без крыши над головой, предоставляют временное жилье, медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и питьевой водой. Привлечена спецтехника и все необходимые ресурсы.

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Как писал Главред, в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. По данным спасателей, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали.

Напомним, ранее возле Житомира прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что это произошло вблизи областного центра на трассе в сторону Киева. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, патрульная полиция сообщила об организации двустороннего движения по полосам в направлении города Киева на автодороге М-06 Киев - Чоп в Житомирской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram Патрульной полиции после взрывов в Житомирской области.

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Об источнике: Житомирская ОВА

Житомирская областная государственная администрация - местная государственная администрация Житомирской области. В связи с широкомасштабным вторжением России 24 февраля 2022 года приобрела статус военной администрации, пишет Википедия.

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