"Связали себя с РФ": жесткое заявление Зеленского насчет гражданства Онуфрия

Президент заявил о работе в отношении различных лиц, которые связали себя с РФ.

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Владимир Зеленский высказался насчет гражданства Онуфрия / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Важное из заявлений президента:

Продолжается работу в отношении лиц, которые связали себя с РФ

Будут новые украинские санкции и новые решения СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение украинского гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского).

"Мы продолжаем также нашу вполне справедливую работу в отношении различных лиц, которые связали себя с Россией", - заявил он вечернем видеообращении.

видео дня

При этом глава государства также пообещал, что будут новые украинские санкции и новые решения СНБО.

"Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, которые работают против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее - всем этим персонам места в Украине нет и не будет", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:

/ Скриншот

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал Указ о прекращении украинского гражданства Ореста Березовского, который более известен как деятель УПЦ МП Онуфрий. Об этом сообщили в СБУ. Выяснилось, что митрополит добровольно получил гражданство страны-агрессорки России еще в 2002 году.

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности аффилированных с Москвой церквей. Как неоднократно писали СМИ, речь идет, в частности, о запрете УПЦ Московского патриархата.

В 2024 году разгорелся скандал из-за того, что священник УПЦ МП Виталий Лашта ударил кулаком в лицо жительницу села Волошки Ковельского района Волынской области Викторию Дидух, родной брат которой погиб на войне.

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О персоне: митрополит Онуфрий В миру Орест Березовский. Родился 5 ноября 1944 года в Черновицкой области. Церковный деятель, предстоятель УПЦ (МП), гражданин РФ. Войну с Россией называет "братским кровопролитием", назначение Константинопольским Патриархом экзархов в Киев назвал грубым вмешательством во внутренние дела УПЦ МП. После полномасштабного вторжения РФ в Украину призвал президента России Путина прекратить войну и заявил о поддержке украинской армии, пишет Википедия.

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