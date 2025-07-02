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В Украине на исходе запасы ракет ПВО из США: в Bild узнали опасные сроки

Алексей Тесля
2 июля 2025, 16:26
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Особое беспокойство вызывает прекращение поставок ракет PAC-3, которые являются эффективным средством ПВО.
Patriot
В Украине заканчиваются запасы ракет / Википедия, defense.gov

Главное:

  • В конце лета может наступить крайне опасная ситуация
  • Белый дом приостановил поставки Украине ряда важных вооружений

Украина располагает достаточным количеством ракет для отражения российских воздушных ударов лишь до конца лета, после чего может наступить крайне опасная ситуация.

Такое мнение выразил немецкий эксперт по международной политике, профессор Мюнхенского университета Карло Масала, сообщает Bild.

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По информации издания, Белый дом приостановил поставки Украине ряда важных вооружений, включая:

  • зенитные ракеты PAC-3 Patriot;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • управляемые боеприпасы GMLRS;
  • ракеты Stinger;
  • AIM-7;
  • Hellfire.

Особое беспокойство вызывает прекращение поставок ракет PAC-3, так как именно они на данный момент являются единственным эффективным средством перехвата российских баллистических ракет.

Также вызывает тревогу дефицит ракет GMLRS: без этих высокоточных снарядов системы HIMARS утратят боевую эффективность и станут почти бесполезными.

HIMARS, Хаймарс
/ Инфографика: Главред

Серьезный удар нанесён и по воздушной обороне — остановлены поставки ракет AIM-7 для истребителей F-16. По данным BILD, без них Украина лишается важного инструмента противодействия беспилотникам типа "Шахед", которые регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру.

Масала предостерёг, что запасы этих ракет исчерпаются к концу лета, после чего, по его словам, "возникнет опасный дефицит, если Европа не предпримет срочных шагов для восполнения этого пробела".

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США внезапно приостановили поставки ряда критически важных видов вооружения - в том числе ракет для ПВО, систем Patriot, управляемых боеприпасов и артиллерии - из-за обеспокоенности уменьшением собственных.

Как писал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало, что США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что Украина может почувствовать нехватку оружия на фронте уже летом этого года. Но благодаря усилиям бывшего президента США Джо Байдена американские поставки продлятся до 2026 года.

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Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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ракета война России и Украины ЗРК Patriot
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