Войска из КНДР могут бросить на фронт: раскрыт неожиданный прогноз

Подразделения северокорейских солдат достаточно боеспособны, предупредил Дмитрий Снегирев.

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Войска КНДР могут и дальше помогать РФ в войне с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, US Army (иллюстративное фото)

Важное из заявлений Снегирева:

Подразделения северокорейских солдат достаточно боеспособны

Спецподразделения армии КНДР участвовали в локальных конфликтах

Военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал вероятность нового участия солдат из КНДР в войне РФ против Украины.

"Следует отметить, что подразделения северокорейских солдат достаточно боеспособны. К тому же это подразделения штурмового корпуса – элита войск КНДР, имеющая боевой опыт", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт отметил, что армия КНДР не является образцом формирований образца 50-х годов.

"Спецподразделения армии КНДР участвовали в локальных конфликтах за пределами КНДР: на Африканском континенте и в странах Ближнего Востока. Кстати, те самые тоннели ХАМАС и Хезболлы были построены инженерами КНДР", - пояснил он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник говорит о том, что военнослужащие КНДР мотивированы и очень идейны. Кроме того, они прекрасно понимают, что невыполнение приказов может караться уголовным преследованием семей, оставшихся на территории КНДР.

"Скорее всего, северокорейские военнослужащие будут выполнять задачи автономно, то есть независимо от российских подразделений. Они уже прошли испытания в Курской области, в частности в боях вблизи Плехово, когда их в пешем порядке бросили на наши позиции без огневого прикрытия. То есть они прекрасно понимают тактику ведения боя с учетом специфики российско-украинской войны", - добавил Снегирев.

Участие войск КНДР в войне - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ хочет пойти в наступление с войсками КНДР. Россияне готовятся к еще одной попытке масштабного наступления, для этого им нужны дополнительные силы.

Напомним, Главред писал, что диктатор Ким Чен Ын решил отправить в страну-агрессора Россию северокорейских саперов и строителей якобы для того, чтобы восстанавливать Курскую область.

Ранее в Южной Корее уже предупреждали, что в июле или августе Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины, в обмен на то, что Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и систем наведения ракет.

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О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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