Отправили на "ноль" для наказания: ВСУ "задвохсотили" российского командира

Российского майора ликвидировали в середине июня.

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Российские захватчики потеряли комбата / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", t.me/a_shtirlitz

Вкратце:

ВСУ ликвидировали российского комбата

Украинские силы "задвохсотили" оккупанта в середине июня

В Сумской области Вооруженные силы Украины ликвидировали российского офицера - командира мотострелкового батальона 30-го мотострелкового полка майора Андрея "Артиста" Ярцева. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан, который отслеживает потери среди оккупационного войска в своем Telegram-канале.

По данным "Штирлица", Ярцева "задвохсотили" в середине июня. Впрочем, только сейчас в российских медиа появились детали этого инцидента.

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Как сообщают в Z-пабликах, Ярцев, который должен был командовать личным составом, вдруг оказался среди солдат на передовой линии фронта.

Туда его отправили для наказания, а сделал это непосредственный командир "Артиста" - подполковник Шипицын.

Напряженность между офицерами, как утверждают оккупанты, возникла задолго до инцидента. Российские захватчики заявляют, что Ярцев погиб в стрелковой схватке, когда украинские штурмовые подразделения прорвались на пехотные рубежи, где был майор.

Удары ВСУ по оккупантам - новости по теме

Как писал Главред, в апреле украинские защитники в Донецкой области, на направлении Андреевка - Алексеевка, заманили россиян в заранее подготовленную ловушку и нанесли сокрушительное огневое поражение. Вследствие прицельного удара по противнику, ВСУ ликвидировали 120 российских оккупантов.

Ранее Воздушные Силы ВСУ успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области РФ. В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов.

Кроме того, украинские Воздушные силы нанесли точный удар по командному пункту российской пограничной заставы в поселке Глотово, расположенном в Белгородской области России. Объект был успешно уничтожен, несмотря на усиленные меры маскировки врага.

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Кто такой Анатолий Штефан? Анатолий Валерьевич Штефан - украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия. Родился в Запорожской области. Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020). С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

С 2014 года - участник российско-украинской войны.

2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года - офицер Генерального штаба ВСУ.

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