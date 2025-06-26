Россияне уже близко, ситуация ухудшается: что происходит возле Днепропетровщины

Что известно:
- РФ пытается прорваться в Днепропетровскую область
- Враг штурмует украинские позиции круглосуточно
- РФ взяла под полный контроль Новосергиевку
Российские оккупанты пытаются наступать на Покровском направлении, чтобы выйти на границы с Днепропетровской областью. Враг имеет определенные успехи на подступах. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев Андрей Назаренко, сообщает Еспресо.
На этом направлении напряженная и сложная ситуация. Враг целыми днями пытается штурмовать позиции украинских военных и наращивает собственные силы. Моментами оккупанты устраивают массированные штурмы, применяя большое количество живой силы. Иногда они пытаются залететь на мотоциклах в Днепропетровскую область.
"Однако ни те, ни другие их старания не увенчиваются успехом, поскольку они уничтожаются на подступах. Хотя, откровенно говоря, на некоторых подступах противник имеет определенные успехи", - сказал Назаренко.
Он отметил, что живой силы оккупантов значительно больше, чем украинских защитников. Однако Украина может побеждать технологически.
"В разрезе количества FPV-дронов я хочу сказать, что там, где противник хочет продвинуться или достичь определенных целей, они применяют очень большое количество FPV - как единиц, так и подразделений. То есть они постоянно мобилизуют дополнительные силы для того, чтобы продвинуться на тех или иных отрезках", - добавил комбат.
Украинский военный с позывным "Мучной" заявил, что россияне взяли под полный контроль Новосергиевку, которая находится на границе с Днепропетровской областью.
"Сейчас ведутся мероприятия с неба по уничтожению противника в селе, но по факту - это ничего не изменит, их там очень много! Поэтому задача стоит следующая, не допустить их закрепления вдоль границы, дальнейшего захода в Днепропетровскую область и охват Покровска с запада", - написал военный.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление. Украинские защитники ведут маневренную оборону.
Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных.
В то же время, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.
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Кто такой Владимир Назаренко?
Владимир Назаренко - украинский политик, офицер, военнослужащий, общественный деятель, депутат Киевского городского совета VIII созыва, пишет Википедия.
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