Россияне уже близко, ситуация ухудшается: что происходит возле Днепропетровщины

Российские оккупанты пытаются прорываться в Днепропетровскую область, враг штурмует круглосуточно.

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Россияне контролируют последнее село возле Днепропетровщины / Коллаж: Главред, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Оперативное командование "Запад"

Что известно:

РФ пытается прорваться в Днепропетровскую область

Враг штурмует украинские позиции круглосуточно

РФ взяла под полный контроль Новосергиевку

Российские оккупанты пытаются наступать на Покровском направлении, чтобы выйти на границы с Днепропетровской областью. Враг имеет определенные успехи на подступах. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев Андрей Назаренко, сообщает Еспресо.

На этом направлении напряженная и сложная ситуация. Враг целыми днями пытается штурмовать позиции украинских военных и наращивает собственные силы. Моментами оккупанты устраивают массированные штурмы, применяя большое количество живой силы. Иногда они пытаются залететь на мотоциклах в Днепропетровскую область.

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"Однако ни те, ни другие их старания не увенчиваются успехом, поскольку они уничтожаются на подступах. Хотя, откровенно говоря, на некоторых подступах противник имеет определенные успехи", - сказал Назаренко.

Он отметил, что живой силы оккупантов значительно больше, чем украинских защитников. Однако Украина может побеждать технологически.

"В разрезе количества FPV-дронов я хочу сказать, что там, где противник хочет продвинуться или достичь определенных целей, они применяют очень большое количество FPV - как единиц, так и подразделений. То есть они постоянно мобилизуют дополнительные силы для того, чтобы продвинуться на тех или иных отрезках", - добавил комбат.

Украинский военный с позывным "Мучной" заявил, что россияне взяли под полный контроль Новосергиевку, которая находится на границе с Днепропетровской областью.

"Сейчас ведутся мероприятия с неба по уничтожению противника в селе, но по факту - это ничего не изменит, их там очень много! Поэтому задача стоит следующая, не допустить их закрепления вдоль границы, дальнейшего захода в Днепропетровскую область и охват Покровска с запада", - написал военный.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление. Украинские защитники ведут маневренную оборону.

Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров.

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Кто такой Владимир Назаренко? Владимир Назаренко - украинский политик, офицер, военнослужащий, общественный деятель, депутат Киевского городского совета VIII созыва, пишет Википедия.

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