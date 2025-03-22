ВСУ разнесли замаскированный пункт управления РФ на Белгородщине - Генштаб

Что известно:
- ВСУ ударили по командному пункту пограничной заставы РФ в Белгородской области
- Несмотря на усиленные меры маскировки, объект был уничтожен
- Ликвидированы средства связи и техническое оборудование врага
Украинские Воздушные силы нанесли точный удар по командному пункту российской пограничной заставы в поселке Глотово, расположенном в Белгородской области России. Объект был успешно уничтожен, несмотря на усиленные меры маскировки врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, украинские защитники ударили по командному пункту россиян в Белгородской области 21 марта. В результате удара уничтожены ключевые средства связи и другое техническое оборудование вражеских войск.
"Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские летчики ликвидировали объект противника", - отметили военные.
Поражение пункта управления имеет важное значение для снижения возможностей врага против подразделений Сил обороны Украины. Генштаб отмечает, что этот удар подорвал способность российских военных вести боевые действия в Сумской и Харьковской областях.
"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также другие составляющие Сил обороны продолжат наносить удары по пунктам управления оккупантов с целью снижения их способности вести агрессивную войну против Украины", - говорится в сообщении.
Удары по объектам РФ - последние новости
Напомним, в ночь на 11 марта Силы обороны нанесли удары по стратегическим объектам России, поддерживающим ее агрессию против Украины. Попадания зафиксированы на Московском нефтеперерабатывающем заводе и диспетчерской станции "Стальной конь" Орловской области, которая контролирует нефтепровод "Дружба".
Генштаб ВСУ подтвердил атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Рязанской и Самарской областях России. Рязанский НПЗ, который производил авиационный керосин марки ТС-1 для российской авиации, получил значительные повреждения. Также под ударом оказался Новокуйбышевский НПЗ, горючее которого использовали войска агрессора на северном направлении.
Как сообщал Главред, в ночь на 20 марта Силы специальных операций и СБУ атаковали аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ, вызвав масштабный пожар и взрывы. Зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.
Читайте также:
- "Длинный Нептун" достанет до Москвы: Зеленский об успешном ударе новой ракеты
- Более двух тысяч целей: Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям Украины
- Воронки видны из космоса, здания разбиты: известны последствия удара по "Энгельсу"
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред