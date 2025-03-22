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ВСУ разнесли замаскированный пункт управления РФ на Белгородщине - Генштаб

Руслана Заклинская
22 марта 2025, 19:46
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Поражение существенно снижает возможности россиян вести боевые действия в Сумской и Харьковской областях, отметили в Генштабе ВСУ.
ВСУ разнесли замаскированный пункт управления РФ на Белгородщине - Генштаб
ВСУ ликвидировали замаскированный пункт управления РФ в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: 47 отдельная артиллерийская бригада, скриншот карты Deep State

Что известно:

  • ВСУ ударили по командному пункту пограничной заставы РФ в Белгородской области
  • Несмотря на усиленные меры маскировки, объект был уничтожен
  • Ликвидированы средства связи и техническое оборудование врага

Украинские Воздушные силы нанесли точный удар по командному пункту российской пограничной заставы в поселке Глотово, расположенном в Белгородской области России. Объект был успешно уничтожен, несмотря на усиленные меры маскировки врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, украинские защитники ударили по командному пункту россиян в Белгородской области 21 марта. В результате удара уничтожены ключевые средства связи и другое техническое оборудование вражеских войск.

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"Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские летчики ликвидировали объект противника", - отметили военные.

Поражение пункта управления имеет важное значение для снижения возможностей врага против подразделений Сил обороны Украины. Генштаб отмечает, что этот удар подорвал способность российских военных вести боевые действия в Сумской и Харьковской областях.

"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также другие составляющие Сил обороны продолжат наносить удары по пунктам управления оккупантов с целью снижения их способности вести агрессивную войну против Украины", - говорится в сообщении.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 11 марта Силы обороны нанесли удары по стратегическим объектам России, поддерживающим ее агрессию против Украины. Попадания зафиксированы на Московском нефтеперерабатывающем заводе и диспетчерской станции "Стальной конь" Орловской области, которая контролирует нефтепровод "Дружба".

Генштаб ВСУ подтвердил атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Рязанской и Самарской областях России. Рязанский НПЗ, который производил авиационный керосин марки ТС-1 для российской авиации, получил значительные повреждения. Также под ударом оказался Новокуйбышевский НПЗ, горючее которого использовали войска агрессора на северном направлении.

Как сообщал Главред, в ночь на 20 марта Силы специальных операций и СБУ атаковали аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ, вызвав масштабный пожар и взрывы. Зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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