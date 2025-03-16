Более двух тысяч целей: Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям Украины

О чем сказал Зеленский:
- За последнюю неделю Россия наносила удары по территории 11 областей Украины
- Действия РФ не свидетельствуют о готовности к окончанию войны
В течение последней недели, страна-агрессор Россия обстреляла ракетами, дронами и авиабомбами населенные пункты в пределах 11 областей Украины. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Россия за неделю осуществила сотни обстрелов украинских городов и общин, в частности в Черниговской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях. Противник выпустил более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиабомб и более 10 ракет различных типов.
Смотрите видео последствий ударов по Украине:
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные действия несовместимы со стремлением к быстрому завершению войны. Он призвал к совместному давлению на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию, а также подчеркнул необходимость сохранения и усиления санкций.
"Украина, Европа, Америка и все в мире, кто хочет мира, - вместе мы можем обеспечить справедливый и долговременный мир", - резюмировал глава государства.
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