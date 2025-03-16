Более двух тысяч целей: Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям Украины

Зеленский призвал страны мира к совместному давлению на Россию, чтобы принудить ее к быстрому прекращению войны в Украине.

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Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям Украины / Коллаж Главред, фото: alerts.in.ua, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

За последнюю неделю Россия наносила удары по территории 11 областей Украины

Действия РФ не свидетельствуют о готовности к окончанию войны

В течение последней недели, страна-агрессор Россия обстреляла ракетами, дронами и авиабомбами населенные пункты в пределах 11 областей Украины. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия за неделю осуществила сотни обстрелов украинских городов и общин, в частности в Черниговской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях. Противник выпустил более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиабомб и более 10 ракет различных типов.

видео дня

Смотрите видео последствий ударов по Украине:

Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные действия несовместимы со стремлением к быстрому завершению войны. Он призвал к совместному давлению на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию, а также подчеркнул необходимость сохранения и усиления санкций.

"Украина, Европа, Америка и все в мире, кто хочет мира, - вместе мы можем обеспечить справедливый и долговременный мир", - резюмировал глава государства.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп имеет лишь один реальный рычаг давления на Владимира Путина - поставки оружия Украине. Если бы он имел соответствующую политическую волю, Киев мог бы получить тысячу ракет Tomahawk и 500 истребителей, что позволило бы Силам обороны уничтожить российскую военную машину уже в 2025 году. Однако Трамп не настроен реализовывать такой сценарий, заявил журналист и социолог Игорь Яковенко.

Украина имеет новую крылатую ракету "Длинный Нептун" с дальностью поражения до 1000 километров. Существует вероятность, что именно этой ракетой был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе на территории России. Forbes напоминает, что президент Владимир Зеленский ранее сообщал о появлении "Длинного Нептуна" на вооружении Сил обороны.

Вечером 15 марта вражеские дроны-камикадзе атаковали Чернигов. Один из них попал в пятиэтажный жилой дом, еще два - в частные здания. В результате удара российского "Шахеда" вспыхнул масштабный пожар, сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

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