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Украина ударила по России новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

Андрей Ганчук
16 марта 2025, 09:10
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Киев готовится к возможному продолжению и обострению войны.
Туапсе НПЗ, Нептун
Длинный Нептун, который способен наносить удары на 1 000 км, мог поразить нефтеперерабатывающий завод в Туапсе - СМИ / Коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

Кратко:

  • Украина нанесла удар Длинным Нептуном по НПЗ в Туапсе
  • Дальность нового Нептуна - 1000 километров
  • Украина готовит к войне баллистические ракеты и планирующие бомбы

У Украины есть новая крылатая ракета Длинный Нептун, дальность которой составляет 1000 километров. Вероятно, именно такой ракетой украинцы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе на территории агрессора России.

"Новая украинская ракета, точный удар"

В материале Forbes напомнили, что президент Владимир Зеленский ранее рассказал о появлении ракеты Длинный Нептун на балансе Сил обороны.

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"У нас есть значительные результаты…Длинный Нептун был испытан и успешно использован в боевых действиях. Новая украинская ракета, точный удар. Радиус действия - тысяча километров", - сказал президент.

Что известно о Длинном Нептуне

Длинный Нептун – удлиненная версия украинской противокорабельной Нептун. Длина предыдущего Нептуна составляет 5 метров. Такой ракетой был сокрушен флагман Черноморского флота РФ "Москва" в апреле 2022 года.

ракета Нептун инфографика
Кратко о стандартной ракете Нептун / Инфографика: Главред

Как полагают журналисты, новую ракету разрабатывали годами. Она содержит больше топлива, чем предыдущий Нептун. И когда Зеленский заявлял, что Украина к 2025 году произведет 100 тысяч боеприпасов, он говорил, в том числе, о Длинном Нептуне и многочисленных дальнобойных БПЛА, которые могут летать на дальности 1600 км и поражать цели в глубине РФ.

Куда был нанесен удар Длинным Нептуном

Журналисты считают, что новой ракетой был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе 14 марта. Объект находится примерно в 480 км от линии фронта. Удар по заводу – лишь один из эпизодов в серии атак Украины на российские нефтяные объекты, которые в 2024 году были вынуждены снизить добычу на 10%.

Почему Длинный Нептун – важное оружие

Длинный Нептун способен нанести больший урон, чем ударные БПЛА, некоторые из которых – модифицированные спортивные самолеты. Новая ракета помогает снизить зависимость от США в поставках дальнобойных вооружений. Надежность Вашингтона при Трампе вызывает сомнения, а Европе не хватает производств, чтобы делать нужное количество современных крылатых ракет и передавать их Украине.

Также подчеркивается, что к фронту приближаются и другие боеприпасы украинского производства, среди которых планирующие бомбы воздушного базирования и баллистические ракеты наземного базирования. Трамп надеется на скорейшее прекращение огня, которое выгодно России, а Киев допускает возможное обострение боевых действий и готовится к тому, что война будет продолжаться.

Длинный Нептун в войне РФ против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, министр обороны Рустем Умеров в ноябре прошлого года говорил, что Украина нарастила выпуск "Нептунов" и разработала новые ракеты-дроны. Он рассказал об усилении производства отечественных ракет и изготовлении первых 100 единиц в 2024 году.

В начале декабря аналитики Defense Express предположили, что удары по установкам С-400 в оккупированном Крыму были нанесены модернизированными Нептунами. Впрочем, не исключалась и вероятность применения ATACMS.

Украина испытала Длинный Нептун и достигает существенных результатов в развитии ракетной программы, сказал Владимир Зеленский.

"Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", - подчеркнул глава государства.

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Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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