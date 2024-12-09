Украина могла впервые ударить 'длинными Нептунами' по целям РФ: что известно - СМИ

Украина могла применить модернизированные ракеты "Нептун" для уничтожения российской установки С-400 в оккупированном Россией Крыму, указывают аналитики.

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Украина могла впервые ударить по целям РФ обновленными ракетами "Нептун" / Колаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Коротко:

ВСУ уничтожили российскую систему С-400 в Крыму

Для удара могли быть использованы модернизированные ракеты "Нептун"

Минобороны Великобритании в своем разведывательном обзоре от 9 декабря 2024 года сообщило об успешном ударе Сил обороны Украины по позиции российской ПВО во временно оккупированном Крыму 29 ноября. Как отмечают аналитики издания Defense Express, данный отчет разведки несет дополнительную ценность сразу в нескольких плоскостях.

Отмечается, что на месте уничтоженного комплекса С-400 зафиксированы кратеры диаметром 13,5 метров, следы вторичной детонации и остатки системы ПВО.

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Кроме того, это уже второй результативный удар по российским С-400 за ноябрь: предыдущий имел место 23 ноября в Курской области.

Аналитики обращают внимание, что 29 ноября 2024 года в социальных сетях появились сообщения о новом ударе по российским оккупантам в Крыму. При этом было высказано предположение, что целью мог стать либо зенитно-ракетный комплекс С-400, либо склад боеприпасов.

"Как наглядно можем увидеть, целью удара стал именно российский комплекс С-400, при этом "прилет" был настолько результативным, что остается только считать ширину кратера от мощности взрыва", - говорится в материале Defense Express.

В то же время Министерство обороны Великобритании воздерживается от заявлений относительно главного вопроса - какие именно средства применили украинские военные для уничтожения этого С-400 на временно оккупированной территории.

Что известно о С-400 / Инфографика: Главред

Специалисты отмечают, что существует вероятность, что для удара могли использовать как ракеты ATACMS, так и модернизированные украинские "длинные Нептуны". Стоит напомнить, что первое применение "Нептунов" для уничтожения С-400 в Крыму произошло осенью 2023 года. Это подчеркивает рост возможностей Вооруженных Сил Украины в противостоянии оккупантам.

"Кроме того, открытым остается вопрос и относительно характера усилий Сил обороны Украины, в рамках которых состоялся этот удар по С-400 во временно оккупированном Крыму. Потому что целью этого удара могло "прокладывание" пути нашим ракетам не только к "Крымскому мосту", но и не менее приоритетных целей, как, например критическая инфраструктура захватчиков на полуострове", - резюмируют эксперты.

Что известно о ракетах "Нептун" / Инфографика: Главред

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины 29 ноября осуществили успешный удар по элементам системы противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Симферополе. По данным британской разведки, в результате атаки произошел взрыв с детонацией ракетного топлива, что подтверждает разрушение частей этой системы ПВО.

По данным Forbes, во время массированного удара по целям в Крыму использовался широкий спектр вооружения. Среди них - крылатые ракеты Storm Shadow, переоборудованные зенитно-ракетные комплексы С-200, ударные дроны ГУР, а также баллистические ракеты неустановленного типа. Такая комбинация средств указывает на рост возможностей ВСУ в ведении сложных операций.

Также украинские военно-морские силы с помощью морских беспилотников нанесли удар по газовым платформам, которые были захвачены российскими оккупантами. Видео удара опубликовал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, отметив, что эти удары были прицельными и направленными на конкретные военные цели.

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