Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина могла впервые ударить "длинными Нептунами" по целям РФ: что известно - СМИ

Юрий Берендий
9 декабря 2024, 18:15
195
Украина могла применить модернизированные ракеты "Нептун" для уничтожения российской установки С-400 в оккупированном Россией Крыму, указывают аналитики.
Украина могла впервые ударить 'длинными Нептунами' по целям РФ: что известно - СМИ
Украина могла впервые ударить по целям РФ обновленными ракетами "Нептун" / Колаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Коротко:

  • ВСУ уничтожили российскую систему С-400 в Крыму
  • Для удара могли быть использованы модернизированные ракеты "Нептун"

Минобороны Великобритании в своем разведывательном обзоре от 9 декабря 2024 года сообщило об успешном ударе Сил обороны Украины по позиции российской ПВО во временно оккупированном Крыму 29 ноября. Как отмечают аналитики издания Defense Express, данный отчет разведки несет дополнительную ценность сразу в нескольких плоскостях.

Отмечается, что на месте уничтоженного комплекса С-400 зафиксированы кратеры диаметром 13,5 метров, следы вторичной детонации и остатки системы ПВО.

видео дня

Кроме того, это уже второй результативный удар по российским С-400 за ноябрь: предыдущий имел место 23 ноября в Курской области.

Аналитики обращают внимание, что 29 ноября 2024 года в социальных сетях появились сообщения о новом ударе по российским оккупантам в Крыму. При этом было высказано предположение, что целью мог стать либо зенитно-ракетный комплекс С-400, либо склад боеприпасов.

"Как наглядно можем увидеть, целью удара стал именно российский комплекс С-400, при этом "прилет" был настолько результативным, что остается только считать ширину кратера от мощности взрыва", - говорится в материале Defense Express.

В то же время Министерство обороны Великобритании воздерживается от заявлений относительно главного вопроса - какие именно средства применили украинские военные для уничтожения этого С-400 на временно оккупированной территории.

С-400
Что известно о С-400 / Инфографика: Главред

Специалисты отмечают, что существует вероятность, что для удара могли использовать как ракеты ATACMS, так и модернизированные украинские "длинные Нептуны". Стоит напомнить, что первое применение "Нептунов" для уничтожения С-400 в Крыму произошло осенью 2023 года. Это подчеркивает рост возможностей Вооруженных Сил Украины в противостоянии оккупантам.

"Кроме того, открытым остается вопрос и относительно характера усилий Сил обороны Украины, в рамках которых состоялся этот удар по С-400 во временно оккупированном Крыму. Потому что целью этого удара могло "прокладывание" пути нашим ракетам не только к "Крымскому мосту", но и не менее приоритетных целей, как, например критическая инфраструктура захватчиков на полуострове", - резюмируют эксперты.

ракета Нептун инфографика
Что известно о ракетах "Нептун" / Инфографика: Главред

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины 29 ноября осуществили успешный удар по элементам системы противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Симферополе. По данным британской разведки, в результате атаки произошел взрыв с детонацией ракетного топлива, что подтверждает разрушение частей этой системы ПВО.

По данным Forbes, во время массированного удара по целям в Крыму использовался широкий спектр вооружения. Среди них - крылатые ракеты Storm Shadow, переоборудованные зенитно-ракетные комплексы С-200, ударные дроны ГУР, а также баллистические ракеты неустановленного типа. Такая комбинация средств указывает на рост возможностей ВСУ в ведении сложных операций.

Также украинские военно-морские силы с помощью морских беспилотников нанесли удар по газовым платформам, которые были захвачены российскими оккупантами. Видео удара опубликовал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, отметив, что эти удары были прицельными и направленными на конкретные военные цели.

Другие новости:

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Крыма
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"РФ уже на этапе подготовки": эксперт предупредил об угрозе применения "Орешника"

"РФ уже на этапе подготовки": эксперт предупредил об угрозе применения "Орешника"

18:35Украина
Ограничения будут жесткими: график отключения света на 10 декабря

Ограничения будут жесткими: график отключения света на 10 декабря

18:29Украина
Украина могла впервые ударить "длинными Нептунами" по целям РФ: что известно - СМИ

Украина могла впервые ударить "длинными Нептунами" по целям РФ: что известно - СМИ

18:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Батареи станут горячее за 5 минут: эксперт поделился простым способом

Батареи станут горячее за 5 минут: эксперт поделился простым способом

"Лживая, дешевая": известная украинская юмористка "прошлась" по Тине Кароль

"Лживая, дешевая": известная украинская юмористка "прошлась" по Тине Кароль

Путин выбрал новую цель и дату для удара Орешником: появился тревожный прогноз

Путин выбрал новую цель и дату для удара Орешником: появился тревожный прогноз

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Похолодание, снег и дожди: когда в Украине резко изменится погода

Похолодание, снег и дожди: когда в Украине резко изменится погода

Последние новости

18:36

Бегство Асада из Сирии - Зеленский назвал свою версию падения режима

18:35

"РФ уже на этапе подготовки": эксперт предупредил об угрозе применения "Орешника"

18:29

Ограничения будут жесткими: график отключения света на 10 декабря

18:18

Всего 3 метра в высоту: как выглядит самая дорогая новогодняя елка в мире

18:15

Украина могла впервые ударить "длинными Нептунами" по целям РФ: что известно - СМИ

В России начинается "итальянская забастовка", Путин боится бунта олигархов - ШапранВ России начинается "итальянская забастовка", Путин боится бунта олигархов - Шапран
17:57

Россиянам не удалась попытка форсирования реки в Курской области - они понесли потери

17:53

У Кремля есть 6 месяцев: финансирование войны в Украине может стать проблемой - Шапран

17:40

"Самое красивое признание в любви": Дмитрий Кулеба обратился к возлюбленной

17:38

Двое львовских судей требовали 1 млн долларов взятки: НАБУ разоблачило чиновников

Реклама
17:29

США нанесли "тактический удар" по России: ситуация для Кремля ухудшается

17:20

И кастрюлю пачкать не придется: как быстро сварить морковь для салата

17:11

Как сэкономить на отоплении: эксперты рассказали простые советы для тепла в доме

16:59

Как поставить елку, если нет подставки: простые идеи за копейки

16:45

Придут нищета и болезни: кого нельзя пускать в дом 10 декабря - приметы

16:22

Семья Асада купила 20 элитных квартир в центре Москвы за $40 млн – СМИ

16:21

Водители могут запутаться: что означает дорожный знак "прищуренные глаза"

16:20

Почему колбасу нарезают наискосок и при чем здесь мышь в сапоге - интересный ответ

16:19

"Мы хотим окончания войны": Зеленский раскрыл новые детали встречи с Трампом

16:09

В Украине могут появиться войска западных стран: в чем будет заключаться их миссия

16:01

Украину накроет мокрый снег: синоптик назвала дату

Реклама
15:47

Размещение "Орешника" в Беларуси: в Украине разнесли Путина и Лукашенко

15:46

Как убрать плесень со стен раз и навсегда: 5 беспроигрышных вариантов

15:40

"Это не та дружба": alyona alyona рассказала про отношения с Jerry Heil

15:13

Передача Украине дальнобойного оружия: конкурент Шольца сделал положительное заявление

15:11

"Нет смысла говорить с Трампом": Зеленский обсудит с Байденом приглашение в НАТО

15:10

Что не так на картинке: надо найти 2 ошибки за 10 секунд

15:09

Почему не стоит выбрасывать мандариновую кожуру: секретный трюк с уксусом

15:07

РФ заявила о передаче Украине тел погибших при падении Ил-76: комментарий штаба

14:25

Доллар по 45 гривен: финансовые аналитики поделились неутешительным прогнозом

14:20

Опытные хозяйки варят яйца вместе с лимоном: для чего это необходимо

14:10

"Европа должна активизироваться": Дания пообещала доставить Украине САУ Caesar на год раньше

14:06

Решение принял лично Путин: в Кремле признались, где спрятался Асад

13:59

ВСУ поразили "жирную" цель оккупантов в Крыму: британская разведка раскрыла детали

13:47

"Путин этого не хочет": Зеленский ответил, как может завершиться война в Украине

13:34

Путин настроен на продолжение войны: в ЦПД указали на важный нюанс

12:52

В Киев приехали конкурент Шольца на выборах и премьер Эстонии: о чем будут говорить с Зеленским

12:51

"Путин должен думать, что нужно заключить мир, потому что он проиграл": Трамп сделал заявление

12:50

5 самых удачливых знаков зодиака в 2025 году

12:49

Что приготовить на Сочельник: абсолютно новый рецепт винигрета - вкуснотищаВидео

12:40

В 2025 году требования к выходу на пенсию станут жестче: ПФУ назвал новые правила

Реклама
12:30

Армия РФ проводит ротацию: противник готовится к новым штурмам

11:55

500 КАБов и более 400 дронов за неделю: Зеленский сделал заявление о массированных ударах РФВидео

11:46

"Свалили все": россияне набросились на Кристину Орбакайте - что произошло

11:39

Россияне приближаются к Покровску "не с позиции силы": в Forbes раскрыли план РФ

11:24

Картошка сварится в 2 раза быстрее: что добавить в кастрюлю

11:15

ТЦК могут мобилизовывать украинцев и без полицейских - глава МВД

11:00

Графики отключений света изменили: в Киеве и трех областях света будет меньше

10:31

Дроны "Sea Baby" устроили "ад" вертолетам и катерам РФ: уникальная операция СБУВидео

10:30

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Драконам - нервы, Лошадям - тревога

10:30

Армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья: в ISW описали ситуацию

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять