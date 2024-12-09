ВСУ поразили "жирную" цель оккупантов в Крыму: британская разведка раскрыла детали

Главное:
- ВСУ уничтожили элементы С-400 в Крыму
- На месте удара заметили воронки
- Впервые С-400 ВСУ поразили на Курщине
ВСУ поразили элементы системы противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Крыму. Произошло это 29 ноября в Симферополе, сообщает британская разведка в соцсети X.
В результате атаки украинских сил прогремел взрыв и произошла детонация ракетного топлива. Ее связывают с разрушением элементов системы ПВО.
"На снимках были идентифицированы две воронки размером 13,5 м, рассеянные обломки и пять машин экстренного реагирования", - говорится в сообщении.
В разведке Британии отметили, что ВСУ уже второй раз удалось успешно осуществить наведение российских ЗРК С-400. Первую операцию украинские военные осуществили 23 ноября в Курской области.
Поражение объектов РФ в Крыму - последние новости
Напомним, Главред писал, что воины ГУР 28 ноября провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Разведчикам удалось уничтожить современный российский радиолокационный комплекс (РЛС) 48Я6-К1 "Подлет".
На следующий день в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму были нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России - двум РЛС "Подлет" и одной "Каста-2е2".
Впоследствии, 7 декабря, морские беспилотники подразделения Военно-морских сил ВСУ ударили по газовым платформам, захваченных российскими оккупантами в Крыму, в результате чего были уничтожены системы наблюдения противника.
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Что такое оборонная разведка Британии?
Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.
В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.
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