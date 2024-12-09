ВСУ поразили "жирную" цель оккупантов в Крыму: британская разведка раскрыла детали

Украинским силам уже второй раз удалось поразить зенитный ракетный комплекс оккупантов такого типа.

https://glavred.info/ukraine/vsu-porazili-zhirnuyu-cel-okkupantov-v-krymu-britanskaya-razvedka-raskryla-detali-10620974.html Ссылка скопирована

ВСУ попали по вражескому ЗРК в Севастополе / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Британии, Минобороны РФ

Главное:

ВСУ уничтожили элементы С-400 в Крыму

На месте удара заметили воронки

Впервые С-400 ВСУ поразили на Курщине

ВСУ поразили элементы системы противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Крыму. Произошло это 29 ноября в Симферополе, сообщает британская разведка в соцсети X.

В результате атаки украинских сил прогремел взрыв и произошла детонация ракетного топлива. Ее связывают с разрушением элементов системы ПВО.

видео дня

"На снимках были идентифицированы две воронки размером 13,5 м, рассеянные обломки и пять машин экстренного реагирования", - говорится в сообщении.

С-400 / Инфографика: Главред

В разведке Британии отметили, что ВСУ уже второй раз удалось успешно осуществить наведение российских ЗРК С-400. Первую операцию украинские военные осуществили 23 ноября в Курской области.

Поражение объектов РФ в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что воины ГУР 28 ноября провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Разведчикам удалось уничтожить современный российский радиолокационный комплекс (РЛС) 48Я6-К1 "Подлет".

На следующий день в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму были нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России - двум РЛС "Подлет" и одной "Каста-2е2".

Впоследствии, 7 декабря, морские беспилотники подразделения Военно-морских сил ВСУ ударили по газовым платформам, захваченных российскими оккупантами в Крыму, в результате чего были уничтожены системы наблюдения противника.

Читайте также о Крыме:

Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред