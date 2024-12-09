Двое львовских судей требовали 1 млн долларов взятки: НАБУ разоблачило чиновников

Правоохранители задокументировали передачу части средств в размере 75 тысяч долларов.

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НАБУ разоблачило действующего и бывшего глав суда на Львовщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, НАБУ

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НАБУ и САП разоблачили действующего и бывшего глав суда на Львовщине

Чиновники требовали взятку в размере 1 млн долларов

Досудебное расследование продолжается

НАБУ и САП разоблачили действующего и бывшего председателей Хозяйственного суда Львовской области на вымогательстве от представителя частной компании взятки в размере $1 млн. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В сообщении говорится, что это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами.

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Как известно, чиновники за 1 миллион долларов обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя.

"Во время следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды в сумме 75 тыс. долл. США. Сейчас действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины", - рассказали в НАБУ.

По информации "Слово и дело", речь идет о руководителе Хозсуда Львовщины Василии Артимовиче, у которого недавно детективы НАБУ проводили обыски. До Артимовича эту должность занимал Михаил Юркевич.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность других судей.

Задержание должностных лиц - новости по теме

Как писал Главред, недавно чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы (МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что на полученной взятке разоблачили заместителя главного врача ГУ "ЦМСЕК МЗ Украины".

Напомним, высший антикоррупционный суд Украины вынес заочный приговор народному депутату Андрею Одарченко. Отмечается, что судья признал Одарченко виновным в том, что он дал взятку главе Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафе Найему.

Ранее СБУ и Нацполиция в разных регионах Украины ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации. В частности, задержаны должностные лица МСЭК и врачи ВВК. Отмечается, что задержанные чиновники брали взятки от 2 до 10 тысяч долларов США, чтобы "помочь" военнообязанным избежать призыва. Они изготавливали фиктивные медицинские заключения.

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